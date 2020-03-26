Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 26 марта

В Житомире по состоянию на 8:00 утра 26 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 43 новых случаев. По состоянию на 10:00 в Украине обнаружено 156 больных COVID-19.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая обл. - 1 случай;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 2 случая;
- Донецкая обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 7 случаев;
- Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;
- г. Киев - 34 случая;
- Киевская обл. - 24 случая;
- Львовская обл. - 2 случая;
- Луганская обл. - 1;
- Одесская обл. - 4;
- Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный);
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случая;
- Черкасская обл. - 2 случая.
С 26 марта жителям Житомирской области запрещено пользоваться общественным транспортом без защитных масок. Сейчас в аптечных сетях защитных масок нет, поэтому председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко призвал жителей области сделать эти маски в домашних условиях.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение об увеличении количества людей, которые одновременно могут находиться в общественном транспорте Житомира. На городском электротранспорте (троллейбус, трамвай) количество пассажиров, которые одновременно находятся в салоне, увеличили до 20, на крупногабаритных автобусах (общей пассажировместимостью 40 и более пассажиров) - 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах осталось без изменений - до 10 пассажиров.
В 58-летней житомирянки и медсестры со второй городской больницы, у которых экспресс-тест показал коронавирус, лабораторное исследование не подтвердило диагноз. Поэтому, в настоящее время в Житомире лабораторно подтвержден только один случай заболевания коронавирусом.