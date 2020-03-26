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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 26 марта

Сегодня, 10:45:18 2674 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 26 марта

 В Житомире по состоянию на 8:00 утра 26 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 43 новых случаев. По состоянию на 10:00 в Украине обнаружено 156 больных COVID-19.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Винницкая обл. - 1 случай;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 2 случая;
  • Донецкая обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 7 случаев;
  • Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская обл. - 16 (2 летальных) случаев;
  • г. Киев - 34 случая;
  • Киевская обл. - 24 случая;
  • Львовская обл. - 2 случая;
  • Луганская обл. - 1;
  • Одесская обл. - 4;
  • Тернопольская обл. - 15 случаев (1 летальный);
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Черновицкая обл. - 42 (1 летальный) случая;
  • Черкасская обл. - 2 случая.


Пассажиров без масок не будут пускать в транспорт


С 26 марта жителям Житомирской области запрещено пользоваться общественным транспортом без защитных масок. Сейчас в аптечных сетях защитных масок нет, поэтому председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко призвал жителей области сделать эти маски в домашних условиях.
 

Новый лимит на количество пассажиров в общественном транспорте


Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение об увеличении количества людей, которые одновременно могут находиться в общественном транспорте Житомира. На городском электротранспорте (троллейбус, трамвай) количество пассажиров, которые одновременно находятся в салоне, увеличили до 20, на крупногабаритных автобусах (общей пассажировместимостью 40 и более пассажиров) - 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах осталось без изменений - до 10 пассажиров.
 

Анализы не подтвердили инфицирование двух житомирянок коронавирусом


В 58-летней житомирянки и медсестры со второй городской больницы, у которых экспресс-тест показал коронавирус, лабораторное исследование не подтвердило диагноз. Поэтому, в настоящее время в Житомире лабораторно подтвержден только один случай заболевания коронавирусом.
Тэги: сводка, Житомир, пандемия, коронавирус
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