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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 25 » 10:02:51

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 25 марта

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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 25 марта

 В Житомире по состоянию на 8:00 утра 25 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Как сообщалось, лабораторные исследования не выявили коронавирусную инфекцию у 58-летней житомирянки, несмотря на положительные результаты экспресс-теста.

В настоящее время в Житомирской городской больнице №1 находится на лечении мужчина с коронавирусом и женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат

Сейчас в областном лабораторном центре проводятся вирусологическия исследования методом ПЦР, чтобы удостовериться в результатах экспресс-теста.

По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 16 новых случаев, в целом уже обнаружено 113 больных COVID-19.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Волынская область - 1 случай (за последние сутки);
  • Запорожская область - 2 случая (за последние сутки)
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
  • г. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружено в течение последних суток);
  • Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток);
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1 (за последние сутки);
  • Одесская область - 1 (за последние сутки);
  • Тернопольская область - 4 случая (2 обнаружено в течение последних суток, 1 летальный);
  • Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 в течение последних суток;
  • Черкасская область - 1 случай.


Житомирщина получила из Китая партию тестов, масок и биокостюмов


Житомирская область получила из Китая более 13,7 тыс. различных наименований медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.
 

В Житомире с помощью спецсредств проводят дезинфекцию улиц


В Житомире с 24 марта работники коммунального предприятия "УАШ" начали дезинфицировать тротуары центральных улиц и места скопления людей. Дезинфицируют улицы города специальным средством "Lasept Free".
Тэги: коронавирус, Житомир, пандемия
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