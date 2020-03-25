Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 25 марта

В Житомире по состоянию на 8:00 утра 25 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Как сообщалось, лабораторные исследования не выявили коронавирусную инфекцию у 58-летней житомирянки
, несмотря на положительные результаты экспресс-теста.
В настоящее время в Житомирской городской больнице №1 находится на лечении мужчина с коронавирусом
и женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат
.
Сейчас в областном лабораторном центре проводятся вирусологическия исследования методом ПЦР, чтобы удостовериться в результатах экспресс-теста.
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 16 новых случаев, в целом уже обнаружено 113 больных COVID-19.
Коронавирус обнаружен:
- Волынская область - 1 случай (за последние сутки);
- Запорожская область - 2 случая (за последние сутки)
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
- г. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружено в течение последних суток);
- Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток);
- Львовская область - 2 случая;
- Луганская область - 1 (за последние сутки);
- Одесская область - 1 (за последние сутки);
- Тернопольская область - 4 случая (2 обнаружено в течение последних суток, 1 летальный);
- Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 в течение последних суток;
- Черкасская область - 1 случай.
Житомирская область получила из Китая более 13,7 тыс. различных наименований медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В Житомире с 24 марта работники коммунального предприятия "УАШ" начали дезинфицировать тротуары центральных улиц и места скопления людей. Дезинфицируют улицы города специальным средством "Lasept Free".