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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 6 » 11:25:15

В Житомире из-за коронавируса запретили проведение любых массовых мероприятий

Сегодня, 11:25:15 1062 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за коронавируса запретили проведение любых массовых мероприятий

 Исполнительный комитет Житомирского городского совета, 4 марта, согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.

В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирской городской ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий.

В связи с этим, приостанавливаются проведения массовых, развлекательных и спортивных мероприятий и соревнований, особенно в помещениях и среди детей.

Напомним, в Житомире начали дезинфицировать общественный транспорт. Также из резервного фонда выделили 2 млн 537 тыс. грн на закупку медицинского оборудования и средств защиты.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом.

При появлении таких симптомов, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51.

В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус, при необходимости их количество могут увеличить.

Как защититься от инфицирования:
 
  • избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
  • не прикасайтесь лица немытыми руками;
  • часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
  • избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.













Тэги: Житомир, коронавирус, запрет
Комментариев: 1
viking62
1 viking (viking62)   • 15:46:12, Сегодня [Материал]
0

Ну позвонил человек и пожаловался на симптомы...температура, кашель...бла-бла-бла и что дальше???? Приедут, заберут, закроют...в общем помогут! Наивные,никто к вам звонить не будет! Как у нас говорят-спасение утопающего-дело рук самого утопающего.
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