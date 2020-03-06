В Житомире из-за коронавируса запретили проведение любых массовых мероприятий

Исполнительный комитет Житомирского городского совета, 4 марта, согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.
В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирской городской ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий.
В связи с этим, приостанавливаются проведения массовых, развлекательных и спортивных мероприятий и соревнований, особенно в помещениях и среди детей.
Напомним, в Житомире начали дезинфицировать общественный транспорт
. Также из резервного фонда выделили 2 млн 537 тыс. грн на закупку медицинского оборудования и средств защиты.
3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом
.
При появлении таких симптомов
, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51
.
В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус
, при необходимости их количество могут увеличить.
Как защититься от инфицирования:
- избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
- не прикасайтесь лица немытыми руками;
- часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
- тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
- избегайте незащищенного контакта с дикими и домашними животными.