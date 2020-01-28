В Житомире создали специальную бригаду для работы с опасной коронавирусной инфекцией, которая из китайского Уханя распространяется по миру. Как сообщили «Журналу Житомира
», врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием - термометрами и транспортом.
Согласно распоряжению КМ Украины от 26.01.2015р.№ 47 «Об установлении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации
», в связи с регистрацией нового коронавируса в Китае, с целью своевременного реагирования в случае осложнения эпидемической ситуации в области приказом ГУ «Житомирский ОЛЦ Украина» был создан и утвержден состав бригады для работы в очаге особо опасной инфекции, в том числе вызванной новым коронавирусом.
Об этом сообщает пресс служба ГУ «Житомирский областной лабораторный центр МЗ».
«На базе ГУ "Житомирский ОЛЦ Украины" были организованы и проведены учения с членами бригад по осуществлению необходимой работы в очаге инфекции, в том числе тренировочные занятия с изучением порядка использования спецодежды», - говорится в сообщении.
В состав бригады для работы в очаге особо опасной инфекции входят:
- врачи-эпидемиологи
- врачи-вирусологи
- врач-дезинфектор
- помощники врача-эпидемиолога
- дезинфектор
Бригады в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимым оборудованием, реактивами, питательными средами, инфракрасными термометрами и транспортом.
В Житомире создают спецбригады из-за китайского коронавируса. ФОТО