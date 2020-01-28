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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 28 » 14:14:59

В Житомире создают спецбригады из-за китайского коронавируса. ФОТО

Вчера, 14:18:59 2331 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире создают спецбригады из-за китайского коронавируса. ФОТО

 В Житомире создали специальную бригаду для работы с опасной коронавирусной инфекцией, которая из китайского Уханя распространяется по миру. Как сообщили «Журналу Житомира», врачи обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием - термометрами и транспортом.

Согласно распоряжению КМ Украины от 26.01.2015р.№ 47 «Об установлении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации», в связи с регистрацией нового коронавируса в Китае, с целью своевременного реагирования в случае осложнения эпидемической ситуации в области приказом ГУ «Житомирский ОЛЦ Украина» был создан и утвержден состав бригады для работы в очаге особо опасной инфекции, в том числе вызванной новым коронавирусом.

Об этом сообщает пресс служба ГУ «Житомирский областной лабораторный центр МЗ».

«На базе ГУ "Житомирский ОЛЦ Украины" были организованы и проведены учения с членами бригад по осуществлению необходимой работы в очаге инфекции, в том числе тренировочные занятия с изучением порядка использования спецодежды», - говорится в сообщении.

В состав бригады для работы в очаге особо опасной инфекции входят:
  • врачи-эпидемиологи
  • врачи-вирусологи
  • врач-дезинфектор
  • помощники врача-эпидемиолога
  • дезинфектор

Бригады в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, необходимым оборудованием, реактивами, питательными средами, инфракрасными термометрами и транспортом.

У Житомирі створюють спецбригади через китайський коронавірус. ФОТО

У Житомирі створюють спецбригади через китайський коронавірус. ФОТО

У Житомирі створюють спецбригади через китайський коронавірус. ФОТО
Тэги: медицина, Житомир, коронавирус
Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 14:34:03, Вчера
+4

Тим часом: «В Україні триває епідемія туберкульозу. Кожні 20 хвилин від нього помирає одна людина. Кожен п’ятий хворий у світі припадає на Україну», – розповів експерт Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Огтай Гозалов.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 14:44:04, Вчера
+2

Эпидемия туберкулеза в Украине с 1995 года. Государству пофиг. Всем пофиг.
Karab
3 Сергей (Karab)   • 15:19:14, Вчера
+3

Хотелось бы увидеть бюджет этого мероприятия
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 15:41:36, Вчера
+3

Фото номер 3, я так понимаю, что там должно быть две дырки для рук, а не просто стекло на уровне глаз.
Gerhadriger
5 Dark (Gerhadriger)   • 15:54:58, Вчера
+2

ну и на лице тоже должны быть СИЗ
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