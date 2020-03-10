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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 10 » 07:56:08

Коронавирус не подтвердился. У женщины, которую госпитализировали в Житомире, обнаружили «свиной» грипп

Сегодня, 08:05:48 870 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус не подтвердился. У женщины, которую госпитализировали в Житомире, обнаружили «свиной» грипп

 8 марта в Житомирскую городскую больницу №1 привезли женщину из Овруча с подозрением на коронавирус COVID 19. У нее была температура и признаки гриппа. Она самостоятельно обратилась к медикам, как только обнаружила симптомы гриппа и повышенную температуру, ведь в январе приехала из Италии. Об этом «Журналу Житомира» сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

Но информация о заражении пациентки китайским коронавирусом не подтвердилась. Житомирские медики обнаружили у женщины «свиной» грипп типа А (H1N1).

По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №1. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Женщину поместили в бокс инфекционного отделения и провели необходимое обследование.
 

«Женщина приехала из Италии еще в 20 числах января. Но после того, как у нее появились симптомы ОРВИ решила обратиться к медикам. После проведения всех необходимых исследований у пациентки обнаружили грипп А (H1N1), который в народе еще называют свиным. Состояние женщины удовлетворительное», - пояснила заместитель городского головы.


По состоянию на утро 9 марта 2020 года в мире было зарегистрировано 110 041 случай заболевания COVID-19, из них 3825 закончились смертью, в то же время 62053 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 29137 случаев в 100 странах/территориях/регионах, в Украине зарегистрировано 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
 

Чем похожи коронавирус и вирусы гриппа?


Во-первых, коронавирус COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную клиническую картину заболевания. То есть они оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Во-вторых, оба вируса передаются при контакте, каплях и фомитах. В результате те же меры общественного здравоохранения, как гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашель в локоть или в одноразовую салфетку), являются важными действиями, которые все еще могут предупредить инфекцию.
Тэги: Овруч, Житомир, медицина, коронавирус
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 10:02:03, Сегодня [Материал]
+1

Коронавирус не подтвердился. А чем они могут его диагностировать??? Если в Житомире нет тестовых систем на коронавирус.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:51:54, Сегодня [Материал]
-1

Тебе ведь сложно предположить, что анализы пересылают на Киев. А если не веришь - погугли, уже давно про это говорилось... вот такая понимаешь ли зрада по-житомирски. Более того, даже из Санжар каждый день самолетом!!! возили анализы пациентов в Киев, где есть тест системы, но и этого ты видимо тоже не слышал.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:00:09, Сегодня [Материал]
+1

Не подтвердился - хорошо, а то бы её "едына нация" живьем сожгла.
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