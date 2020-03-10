Коронавирус не подтвердился. У женщины, которую госпитализировали в Житомире, обнаружили «свиной» грипп

«Женщина приехала из Италии еще в 20 числах января. Но после того, как у нее появились симптомы ОРВИ решила обратиться к медикам. После проведения всех необходимых исследований у пациентки обнаружили грипп А (H1N1), который в народе еще называют свиным. Состояние женщины удовлетворительное», - пояснила заместитель городского головы.