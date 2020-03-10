Коронавирус не подтвердился. У женщины, которую госпитализировали в Житомире, обнаружили «свиной» грипп

8 марта в Житомирскую городскую больницу №1 привезли женщину из Овруча с подозрением на коронавирус COVID 19. У нее была температура и признаки гриппа. Она самостоятельно обратилась к медикам, как только обнаружила симптомы гриппа и повышенную температуру, ведь в январе приехала из Италии. Об этом «Журналу Житомира
» сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Но информация о заражении пациентки китайским коронавирусом не подтвердилась. Житомирские медики обнаружили у женщины «свиной» грипп типа А (H1N1).
По словам заместителя городского головы Марии Мисюровой, женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №1. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Женщину поместили в бокс инфекционного отделения и провели необходимое обследование.
«Женщина приехала из Италии еще в 20 числах января. Но после того, как у нее появились симптомы ОРВИ решила обратиться к медикам. После проведения всех необходимых исследований у пациентки обнаружили грипп А (H1N1), который в народе еще называют свиным. Состояние женщины удовлетворительное», - пояснила заместитель городского головы.
По состоянию на утро 9 марта 2020 года в мире было зарегистрировано 110 041 случай заболевания COVID-19, из них 3825 закончились смертью, в то же время 62053 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 29137 случаев в 100 странах/территориях/регионах, в Украине зарегистрировано 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
Чем похожи коронавирус и вирусы гриппа?
Во-первых, коронавирус COVID-19 и вирусы гриппа имеют сходную клиническую картину заболевания. То есть они оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.
Во-вторых, оба вируса передаются при контакте, каплях и фомитах. В результате те же меры общественного здравоохранения, как гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашель в локоть или в одноразовую салфетку), являются важными действиями, которые все еще могут предупредить инфекцию.
Коронавирус не подтвердился. У женщины, которую госпитализировали в Житомире, обнаружили «свиной» грипп