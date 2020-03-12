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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 12 » 19:25:14

Случай коронавируса подтвердили в Житомирской области

Вчера, 19:35:38 6951 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Случай коронавируса подтвердили в Житомирской области

 Число зараженных коронавирусом в Украине возросло до трех человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Сообщается, что зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из города Радомышль, Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Позже, «Журналу Житомира» стало известно, что болезнь обнаружили у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши. Об этом сообщили во время срочного брифинга в Житомирской ОГА, который созвал губернатор области Виталий Бунечко.

Больную срочно госпитализировали. Сейчас она находится на лечении в инфекционном отделении Радомышльской больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Известно, что женщина только за сегодняшний день контактировала с более чем 20 людьми. Они сейчас находятся на обсервации в собственных домах. Ситуация контролируется врачами и эпидемиологами.

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло

Отметим, первый в Украине случай заражения был зафиксирован в Черновцах 3 марта, с тех пор о новых случаях не сообщалось.

Напомним, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).
Тэги: медицина, Эпидемия, коронавирус, Житомир, Карантин, Овруч
Комментариев: 14
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 20:19:02, Вчера [Материал]
+6

А чего людей которые приехали из Италии сразу не поместили на карантин?
RaID
5 Сергій (RaID)   • 21:16:16, Вчера [Материал]
+3

Тому що ви новину не читаєте. Жінка повернулась з Польщі.
Crespito
9 Hernan (Crespito)   • 22:12:38, Вчера [Материал]
+5

Директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов также сообщил, что 8 марта женщина была в церкви, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта.

Вот изза таких уебков и заражаются все вокруг
leon_ztmr
10 Алексей (leon_ztmr)   • 22:17:47, Вчера [Материал]
+4

Эта кончелыга еще и родственников в гости наприглашала. 6 человек находятся в обсервации.
Crespito
11 Hernan (Crespito)   • 22:20:32, Вчера [Материал]
+1

какие же безответственные люди
Mykhailo
14 Михаил (Mykhailo)   • 09:28:21, Сегодня [Материал]
0

Так нет никакой надежды на "ответственность", они за копейку весь мир позаражают, им пофигу.
Только тоталитарные систематические карательные меры эффективны.
Semen1952
2 Semen (Semen1952)   • 20:30:02, Вчера [Материал]
-1

Где определили? В Украине нет лаборатории способной провести анализ крови человека на COVID-19.
Или уже есть?
RaID
6 Сергій (RaID)   • 21:16:27, Вчера [Материал]
0

Є тест системи, навіть у Житомира вже є.
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 21:06:01, Вчера [Материал]
0

ЪЕЬ!
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:16:02, Вчера [Материал]
+3

От знають же що в Еропі ця корона-херня шириться і натомість "...женщина только за сегодняшний день контактировала с более чем 20 людьми." Ну посиди ж ти вдома тиждень-другий, не пів села тре обійти. Свідомість зашкалює.
Semen1952
7 Semen (Semen1952)   • 21:17:19, Вчера [Материал]
-1

на.3.
Прочитал Материал по ссылке. Там не указана лаборатория где провели анализ крови.
Укажите ее, если Вам известно.
RaID
8 Сергій (RaID)   • 21:34:56, Вчера [Материал]
0

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1477488745747559
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 22:29:38, Вчера [Материал]
0

вирусы не диагностируют "анализом крови"
ПЦР-анализ при наличии реагентов может сделать практически любая лаборатория. От Дилы до центра спида.

мифические немецкие тест-системы - тупой пропагандистский бред
viewer
13 Name Surname (viewer)   • 09:27:50, Сегодня [Материал]
0

Має бути від влади нормальна роз'яснювальна робота з населенням: мовляв, приїхали з Італіїї або країн охоплених коронавірусом, не спішіть збирати друзів і родину, вичекайте неделіьку другу. А ви друзі і родичі не спішіть на гостину до новоприбулих з-за кордону та інші акутальні поради в профілактиці захворювання.
І все це в простому, доступному для громадян вигляді.
Ось наприклад як зробили в Італії: добродушиний, короткий, простий і доступний ролик
https://www.facebook.com/ayaalen.san/videos/10213261821299398/
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