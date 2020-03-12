Случай коронавируса подтвердили в Житомирской области

Число зараженных коронавирусом в Украине возросло до трех человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Сообщается, что зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из города Радомышль, Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Позже, «Журналу Житомира
» стало известно, что болезнь обнаружили у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши. Об этом сообщили во время срочного брифинга в Житомирской ОГА, который созвал губернатор области Виталий Бунечко.
Больную срочно госпитализировали. Сейчас она находится на лечении в инфекционном отделении Радомышльской больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Известно, что женщина только за сегодняшний день контактировала с более чем 20 людьми. Они сейчас находятся на обсервации в собственных домах. Ситуация контролируется врачами и эпидемиологами.
Отметим, первый в Украине случай заражения был зафиксирован
в Черновцах 3 марта, с тех пор о новых случаях не сообщалось.
Напомним, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).
Вот изза таких уебков и заражаются все вокруг
Только тоталитарные систематические карательные меры эффективны.
Или уже есть?
Прочитал Материал по ссылке. Там не указана лаборатория где провели анализ крови.
Укажите ее, если Вам известно.
ПЦР-анализ при наличии реагентов может сделать практически любая лаборатория. От Дилы до центра спида.
мифические немецкие тест-системы - тупой пропагандистский бред
І все це в простому, доступному для громадян вигляді.
Ось наприклад як зробили в Італії: добродушиний, короткий, простий і доступний ролик
https://www.facebook.com/ayaalen.san/videos/10213261821299398/