Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 27 марта

В Житомире по состоянию на 8:00 утра 27 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Однако, 26 марта в Житомирской области подтвердили два новых случая заболевания COVID-19. Новые случаи заболевания обнаружили у жителей Бердичева и Малина
.
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 62 новых случая. По состоянию на 10:00 в Украине выявлено 218 больных COVID-19
.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая обл. - 5 случаев;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 3 случая;
- Донецкая обл. - 2 случая;
- Запорожская обл. - 8 случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая (+2 случая зафиксированы 26.03.2020);
- Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случая;
- г. Киев - 47 случаев;
- Киевская обл. - 32 случая;
- Львовская обл. - 3 случая;
- Луганская обл. - 1 случай;
- Одесская обл. - 4 случая;
- Ровенская обл. - 9 случаев;
- Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская обл. - 2 случая.
В частности, об очередной встрече житомирян со спецпоездов, решении исполкома о работе магазинов на рынках и перерасчете оплаты за отопление. А также о том, как планируют оптимизировать процесс дистанционного образования в условиях карантина.