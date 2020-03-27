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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 27 » 10:52:50

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 27 марта

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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 27 марта

 В Житомире по состоянию на 8:00 утра 27 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Однако, 26 марта в Житомирской области подтвердили два новых случая заболевания COVID-19. Новые случаи заболевания обнаружили у жителей Бердичева и Малина.

По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 62 новых случая. По состоянию на 10:00 в Украине выявлено 218 больных COVID-19.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Винницкая обл. - 5 случаев;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 3 случая;
  • Донецкая обл. - 2 случая;
  • Запорожская обл. - 8 случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Житомирская обл. - 2 (1 летальный) случая (+2 случая зафиксированы 26.03.2020);
  • Ивано-Франковская обл. - 24 (2 летальных) случая;
  • г. Киев - 47 случаев;
  • Киевская обл. - 32 случая;
  • Львовская обл. - 3 случая;
  • Луганская обл. - 1 случай;
  • Одесская обл. - 4 случая;
  • Ровенская обл. - 9 случаев;
  • Тернопольская обл. - 25 случаев (1 летальный)
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
  • Черкасская обл. - 2 случая.


 

Мэр Житомира рассказал о последних событиях в городе


В частности, об очередной встрече житомирян со спецпоездов, решении исполкома о работе магазинов на рынках и перерасчете оплаты за отопление. А также о том, как планируют оптимизировать процесс дистанционного образования в условиях карантина.

Тэги: Карантин, коронавирус, Эпидемия, Житомир
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