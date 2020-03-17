В Житомире в связи с коронавирусом устанавливают строгий карантин: закрываются все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, банков и АЗС.
Завтра в Житомире будут введены ограничения в транспорте
: пригородные, междугородные и межобластные перевозки будут под запретом, а в городских - с ограниченным количеством людей. Так, в маршрутках разрешается до 10 человек, в троллейбусах, трамваях и автобусах - до 20.
Как сообщает "Перший Житомирський
", тем временем на улицах Житомира стало больше людей, которые носят маски. В основном люди надевают маски, купленные в аптеках, но есть и марлевые, сделанные своими руками.
В аптеках приобрести медицинскую маску до сих пор очень проблематично - в наличии их нет. А если и привозят, то разбирают мгновенно, а цена выросла в разы.
Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее призвал украинцев не покупать хирургические маски, если они не имеют признаков ОРВИ
.
"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает, либо не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - отметил он.
В первую очередь гражданам необходимо регулярно мыть или обрабатывать антисептиком руки, а также соблюдать изоляцию или не контактировать с больными, у которых симптомы ОРВИ.
Представитель Минздрава напомнил: именно больной человек с симптомами требует одевания хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние возможного распространения возбудителя инфекции
. По словам чиновника, во Всемирной организации здравоохранения также призывают не использовать хирургические маски без надобности.
ФОТО: Перший Житомирський
На улицах Житомира возросло количество людей в масках: в Минздраве говорят, что они не спасают от коронавируса. ФОТОРЕПОРТАЖ