Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. На улицах Житомира возросло количество людей в масках: в Минздраве говорят, что они не спасают от коронавируса. ФОТОРЕПОРТАЖ - 17 Марта 2020