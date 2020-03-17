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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 17 » 17:35:48

На улицах Житомира возросло количество людей в масках: в Минздраве говорят, что они не спасают от коронавируса. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера, 17:36:48 2398 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира возросло количество людей в масках: в Минздраве говорят, что они не спасают от коронавируса. ФОТОРЕПОРТАЖ

 В Житомире в связи с коронавирусом устанавливают строгий карантин: закрываются все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, банков и АЗС.

Завтра в Житомире будут введены ограничения в транспорте: пригородные, междугородные и межобластные перевозки будут под запретом, а в городских - с ограниченным количеством людей. Так, в маршрутках разрешается до 10 человек, в троллейбусах, трамваях и автобусах - до 20.

Как сообщает "Перший Житомирський", тем временем на улицах Житомира стало больше людей, которые носят маски. В основном люди надевают маски, купленные в аптеках, но есть и марлевые, сделанные своими руками.

В аптеках приобрести медицинскую маску до сих пор очень проблематично - в наличии их нет. А если и привозят, то разбирают мгновенно, а цена выросла в разы.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее призвал украинцев не покупать хирургические маски, если они не имеют признаков ОРВИ.
 

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает, либо не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, к которым относится и коронавирус", - отметил он.


В первую очередь гражданам необходимо регулярно мыть или обрабатывать антисептиком руки, а также соблюдать изоляцию или не контактировать с больными, у которых симптомы ОРВИ.

Представитель Минздрава напомнил: именно больной человек с симптомами требует одевания хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние возможного распространения возбудителя инфекции. По словам чиновника, во Всемирной организации здравоохранения также призывают не использовать хирургические маски без надобности.























































ФОТО: Перший Житомирський
Тэги: Карантин, Житомир, фоторепортаж, коронавирус, маски
Комментариев: 6
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 18:46:41, Вчера [Материал]
+1

Я як бачу людину в масці, то рахую, що то хвора людина і минаю її як можна подалі.
Кот
2 Которович (Кот)   • 19:12:25, Вчера [Материал]
+3

А вот в Либерецком крае в Чехии сегодня с 19.00 нельзя появляеся без маски в магазине, общественном транспорте и т.д. Появился даже такой слоган: "Моя маска охраняет тебя, а твоя маска охраняет меня" Вот и разберись, кому верить
danza
3 Светлана (danza)   • 21:05:51, Вчера [Материал]
0

В Киеве с завтрашнего дня без маски в общественный транспорт нельзя заходить. Где их взять, если в продаже масок нет?
RaID
4 Сергій (RaID)   • 21:55:03, Вчера [Материал]
0

Маска потрібна хворим щоб кашляли чи чхали на інших. Також лікарям для власного захисту, але лікарі їх будуть міняти часто, а люди в умовах дифіциту будуть носити маску поки в ній не короновірус, але якась бактеріологічна срань точно заведеться.
Fenugreek
6 Andrey (Fenugreek)   • 23:40:06, Вчера [Материал]
0

Маска которая способна защитить отвируса это маска типа — 3 М 9211. С вентиляционным клапаном и то она рассчитана на 4 часа.
Fenugreek
5 Andrey (Fenugreek)   • 23:35:38, Вчера [Материал]
0

Маски здоровому человеку не помогут, а вот если человек заболел респираторным заболеванием маска поможет не распространять заболевание среди окружающих. Так же это и относится к коронавирусу. Не понимаю почему СМИ на Украине молчат по Этому поводу. Видно из за спекуляции масками. В США выдают маски больным с симптомами болезни. Главное мыть руки и не пытаться находиться среди большого количества людей.
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