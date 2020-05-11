Житомир больше всего «продвинулся» в снятии карантина: власть размышляет над открытием садиков

В Житомире для ослабления карантина хотят выпустить на маршруты больше общественного транспорта и ходить он должен чаще. А еще думают, как открыть детские сады. Ведь бизнес возвращается к работе, а детей надо где-то оставлять.
Говорят, эпидемиологическая ситуация в регионе - стабильная. Накануне было лишь 5 инфицированных, правда сегодня уже больше 30, говорится в ТСН.Тиждень.
Но реальны ли эти цифры, теперь есть некоторые сомнения. Ведь вокруг тестирования на этой неделе вспыхнул скандал. Санврач области заявил - работа лаборатории, где делают ПРЛ-тесты, парализована. В очереди уже 800 образцов, а за сутки лаборатория успевает проработать чуть больше 100.
А еще рассказал, что два лаборанта и два вирусолога валятся с ног. А больше специалистов нет. В Житомир срочно выехал главный санврач Украины и заявил - подчиненного в этой области надо менять. А местные чиновники поклялись, что о проблеме слышат впервые.
"Говорил, что нам всего хватает, хватает тестов. С понедельника он начал говорить, что нам не хватает оборудования. Еще через день сказал, что нам нужны вирусологи, нам нужны лаборанты", - комментирует глава Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко.
72-летний санитарный врач сразу же слег с гипертоническим кризом.
На больничном уволить его нельзя. А этого, говорят в городе, больше всего хотел мэр. У него с санитарным врачом открытое противостояние. Врач выступает за жесткие запреты: требовал остановить не только общественный, но и весь частный транспорт. Мэр, наоборот, первым нарушил карантин. Правда, без лишней огласки.
В городе уже десять дней работают парикмахерские, салоны красоты, можно заходить в рестораны. В Черкассах, где хотели сделать то же самое, но заявили на всю Украину, от намерений отказались, потому что получили уголовное производство.
Как известно, количество инфицированных в Украине 10 мая увеличилось на 522 человека и теперь составляет 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3 060 пациентов выздоровел. Непосредственно в Житомирской области 517 случаев.
И главное, без лишнего пафоса)))
Краще б так з результатами аналізів поспішав. Перші не там де потрібно.