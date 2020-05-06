В Житомире в общежитии на проспекте Мира, 12 обнаружили три лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. 5 мая заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что в связи с этим общежитие закрывают на карантин.
Мэр Житомира подтвердил эту информацию и добавил, что комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решит, в каком режиме будет проходить карантин.
"Есть несколько заболеваний в общежитии. Сейчас будет тестирование всех контактных лиц. Заболели 3 человека, но мы понимаем, что это общежитие, и количество контактов может быть в разы больше. Сегодня (5 мая, - ред.) общежитие закрывается на карантин, и после сегодняшнего решения комиссии мы сможем сказать, в каком режиме этот карантин будет проходить", - сообщил Сергей Сухомлин в комментарии "Суспільне Житомир".
Председатель правления ОСМД общежития Анжелика Петёвка рассказала, что в доме обнаружили коронавирус в легкой форме у трех жителей. Произошло это три недели назад. Тогда же, по ее словам, общежитие продезинфицировали, а все контактные лица сделали тесты.
"Одна из трех жителей, которые заболели - на карантине, еще одна поехала в село и один ребенок в больнице. Эта детка сама по себе болезненная, не факт, что у нее коронавирус. Три недели назад мы вызвали дезинфекцию, по дому делали дезинфекцию и сами делаем дезинфекцию. И вот - сегодня утром я узнала эту информацию не из первых уст, а от жителей нашего дома. Сейчас в общежитии очень большая паника. У нас нет ни подтвержденных, ни новых случаев заболевания COVID-19. И дай бог, чтобы их и не было", - говорит председатель правления ОСМД.
Закрытие житомирского общежития на карантин: появились новые подробности. ВИДЕО
https://www.facebook.com/watch/?v=2518069085112990