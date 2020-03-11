Житомир уходит на карантин: с завтрашнего дня закрывают школы и детсады

Для предотвращения заноса и распространения коронавируса школы города Житомира, детские сады и учреждения внешкольного образования с 12 марта по 3 апреля закрывают на карантин. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания исполкома.
Как стало известно «Журналу Житомира
», высшие учебные заведения пока закрывать не будут, власти города ждут соответствующее постановление Кабинета Министров.
Исполком ограничил работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-развлекательных заведений, развлекательных центров. Кроме того, проведение спортивных мероприятий на территории Житомира будет проходить без зрителей.
Дискотеки и ночные клубы будут работать только до 22:00. Соблюдение требований исполкома будут контролировать правоохранители.
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