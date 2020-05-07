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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 7 » 09:17:40

Горсовет передумал: в Житомире не будут закрывать на карантин общежитие

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Горсовет передумал: в Житомире не будут закрывать на карантин общежитие

 Власти Житомира решили не закрывать на карантин общежитие на проспекте Мира, 12, где ранее обнаружили несколько случаев заболевания коронавирусом.

Об этом, комментируя результаты заседания исполкома, сообщил городской голова Сергей Сухомлин, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Мы вчера очень тщательно разбирались с этим вопросом - и с медиками, и с комиссией. Почему? Общежитие - это, фактически, старое название этого объекта. На данный момент это обычный жилой дом. Более того - там создано ОСМД. А мы не можем закрывать каждый жилой дом, где у людей обнаружили коронавирус. В настоящее время в Житомире официально зарегистрировано 153 человека, которые заразились COVID-19. Из них только 30 находится в стационаре, остальные лечатся амбулаторно. Надо людям быть осторожными: осторожно пользоваться лифтами и лестницами. Управляющие компании или ОСМД должны проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции и жить и работать в тех ограничениях, которые есть", - сказал мэр Житомира.


Напомним, 5 мая заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что из-за обнаруженного коронавируса в Житомире на карантин закрывают общежитие. Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям должна была решить, в каком режим проходил бы карантин.
 
Тэги: коронавирус, Карантин, общежитие, Житомир
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