Горсовет передумал: в Житомире не будут закрывать на карантин общежитие

"Мы вчера очень тщательно разбирались с этим вопросом - и с медиками, и с комиссией. Почему? Общежитие - это, фактически, старое название этого объекта. На данный момент это обычный жилой дом. Более того - там создано ОСМД. А мы не можем закрывать каждый жилой дом, где у людей обнаружили коронавирус. В настоящее время в Житомире официально зарегистрировано 153 человека, которые заразились COVID-19. Из них только 30 находится в стационаре, остальные лечатся амбулаторно. Надо людям быть осторожными: осторожно пользоваться лифтами и лестницами. Управляющие компании или ОСМД должны проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции и жить и работать в тех ограничениях, которые есть", - сказал мэр Житомира.