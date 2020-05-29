Хирургическое отделение житомирской больницы закрыли на карантин

Из-за вспышки коронавирусной инфекции на карантин закрывают хирургическое отделение Житомирской областной больницы. Необходимая помощь, связанная с хирургией, будет предоставляться в других больницах Житомира.
Об этом 29 мая во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления охраны Житомирской ОГА здоровья Николай Суслик.
"Мы отделение закрываем на карантин и медицинская помощь, ургентная, по хирургическому направлении предоставляется в первой городской больнице и больнице №2 города Житомира. Круг контактных лиц полностью уже установлено. Практически 80% контактных лиц проверено. Источник инфекции мы тоже практически знаем, на сегодняшний день, это тоже врач. На предмет его инфицирования будет проведена соответствующая проверка"
, - сказал Николай Суслик.
Сейчас известно, что коронавирусом заболели 16 медицинских работников
и еще 6 пациентов, которые с ними контактировали.