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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 29 » 14:16:32

Хирургическое отделение житомирской больницы закрыли на карантин

Сегодня, 14:34:32 406 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Хирургическое отделение житомирской больницы закрыли на карантин

 Из-за вспышки коронавирусной инфекции на карантин закрывают хирургическое отделение Житомирской областной больницы. Необходимая помощь, связанная с хирургией, будет предоставляться в других больницах Житомира.

Об этом 29 мая во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления охраны Житомирской ОГА здоровья Николай Суслик.

"Мы отделение закрываем на карантин и медицинская помощь, ургентная, по хирургическому направлении предоставляется в первой городской больнице и больнице №2 города Житомира. Круг контактных лиц полностью уже установлено. Практически 80% контактных лиц проверено. Источник инфекции мы тоже практически знаем, на сегодняшний день, это тоже врач. На предмет его инфицирования будет проведена соответствующая проверка", - сказал Николай Суслик.

Сейчас известно, что коронавирусом заболели 16 медицинских работников и еще 6 пациентов, которые с ними контактировали.
Тэги: коронавирус, Житомир, больница, Карантин
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:56:11, Сегодня [Материал]
0

Сколько заболевших раком ? Сколько туберкулезом ? Опубликуйте народу и народ про ваш насморк забудет навсегда. А вот 25 мая держкомзем Украины выделил группе корумпированых ментов пол миллиона гектаров земли для добычи янтаря в Олевском районе...даже не согласовали с месной властью.
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