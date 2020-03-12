В мэрии рассказали, кто будет контролировать соблюдение карантина в Житомире

«Контроль расписан в плане, который у нас есть, создана мобильная рабочая группа, которая проверяет, туда входят специалисты из медицины, образования, транспорта, департамента экономического развития. Также будет подключаться полиция для контроля за часами работы развлекательных заведений (должны работать до 22:00 - ред.), контролировать будет и наша муниципальная инспекция. Еще будут переговоры с частными структурами», - сообщила заместитель мэра.

«Все руководители предприятий, независимо от формы собственности, должны быть сознательными, а исполнение распоряжения будем проверять. Но, в первую очередь, сами люди должны быть сознательными. Также желательно чтобы дети оставались дома, чтобы родители это понимали, потому что если все будут гулять по разным заведениям и торговым центрам - ситуация может ухудшиться», - отметила Мария Мисюрова.