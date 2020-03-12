В мэрии рассказали, кто будет контролировать соблюдение карантина в Житомире

На сайте городской совета 12 марта обнародовали решение исполкома о введении ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавируса на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады.
Заместитель мэра Мария Мисюрова в комментарии сайту Житомир инфо
рассказала, кто будет контролировать соблюдение введенных ограничений
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«Контроль расписан в плане, который у нас есть, создана мобильная рабочая группа, которая проверяет, туда входят специалисты из медицины, образования, транспорта, департамента экономического развития. Также будет подключаться полиция для контроля за часами работы развлекательных заведений (должны работать до 22:00 - ред.), контролировать будет и наша муниципальная инспекция. Еще будут переговоры с частными структурами», - сообщила заместитель мэра.
Она также уточнила, что утром 12 марта состоялась встреча заместителя мэра Светланы Ольшанской, представителей департамента экономического развития и управления здравоохранения с владельцами кинотеатров, развлекательных зон и сетевых супермаркетов.
«Все руководители предприятий, независимо от формы собственности, должны быть сознательными, а исполнение распоряжения будем проверять. Но, в первую очередь, сами люди должны быть сознательными. Также желательно чтобы дети оставались дома, чтобы родители это понимали, потому что если все будут гулять по разным заведениям и торговым центрам - ситуация может ухудшиться», - отметила Мария Мисюрова.
Ограничительные мероприятия на территории Житомира и городской ОТГ с 12 марта по 3 апреля
- Приостановить образовательный процесс в дошкольных учебных заведениях, учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности, 1-4 классах учебно-воспитательных комплексов, учреждениях внешкольного образования, учреждениях профессионально-технического образования, Городском культурно-спортивном центре, ДЮСШ по футболу «Полесье», коммунальных начальных специализированных художественных учебных заведениях, музыкальных и художественной школах.
- Рекомендовать руководителям учебных заведений других типов и форм собственности, расположенных на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады, временно приостановить образовательный процесс.
- Ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 60 и более человек, за исключением мероприятий государственной и местной необходимости.
- Ограничить проведение спортивных мероприятий, за исключением их проведения без зрителей только с разрешения международных и национальных спортивных организаций.
- Приостановить работу театров, кинотеатров и тому подобное.
- Приостановить работу развлекательных центров (заведений) и развлекательных зон в торговых, торгово-развлекательных центрах.
- Ограничить работу до 22.00 часов для заведений ресторанного хозяйства, сферы услуг (кроме торговых и медицинских), для которых установлен круглосуточный режим работы.
Дети в Глобале тусуются.
Зато карантин, кому надо такой карантин? Почему никто не приостановил свой бизнес, все верно, потому что так делаются деньги.