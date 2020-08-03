Украина разделена на зоны карантина: что это значит и в какой зоне Житомир

Украина разделена на четыре зоны по уровню распространения коронавирусной болезни. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Раздел вступил в силу с понедельника, 3 августа. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах. Налесеные пункты и районы Житомирщины попали в желтую и зеленую зоны.
В зеленой
: масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции и нормы один человек на пять квадратных метров на массовых мероприятиях, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50 процентов, перевозка пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения.
В желтой зоне
, кроме этих требований, запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Оранжевая зона
: запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
Красная зона
:
все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.
В желтую зону попали:
- город Житомир
- город Малин
- город Новоград-Волынский
- город Бердичев
- Черняховский район
- Пулинский район
- Романовский район
- Любарский район
Остальные районы и населенные пункты Житомирской области в зеленой зоне.
Днём коронавирус спит, а вот ночью оживает