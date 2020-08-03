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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 3 » 08:17:39

Украина разделена на зоны карантина: что это значит и в какой зоне Житомир

Вчера, 08:19:39 2407 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина разделена на зоны карантина: что это значит и в какой зоне Житомир

 Украина разделена на четыре зоны по уровню распространения коронавирусной болезни. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Раздел вступил в силу с понедельника, 3 августа. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах. Налесеные пункты и районы Житомирщины попали в желтую и зеленую зоны.

В зеленой: масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции и нормы один человек на пять квадратных метров на массовых мероприятиях, заполненность залов в кинотеатрах и театрах не более 50 процентов, перевозка пассажиров в общественном транспорте по количеству мест для сидения.

В желтой зоне, кроме этих требований, запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона: запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Красная зона: все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.


 

В желтую зону попали:

 
  • город Житомир
  • город Малин
  • город Новоград-Волынский
  • город Бердичев
  • Черняховский район
  • Пулинский район
  • Романовский район
  • Любарский район

Остальные районы и населенные пункты Житомирской области в зеленой зоне.

Тэги: коронавирус, Житомир, зоны, Карантин
Комментариев: 1
Кот
1 Которович (Кот)   • 08:51:25, Вчера [Материал]
+3

"Оранжевая зона: запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью"

Днём коронавирус спит, а вот ночью оживает
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