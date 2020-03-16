Ужесточение карантина: в Житомире закрывают все кафе, рынки и магазины, кроме продуктовых

В Житомире усиливается карантин: завтра, 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Соответствующее решение принято единогласно всеми членами исполнительного комитета на внеочередном заседании 16 марта.
Как стало известно «Журналу Житомира
», с 17 марта приостанавливается работа
: спортивных учреждений, секций, кружков, бассейнов, финтес-клубов и центров, предприятий торговли, сферы услуг, кроме торговли продуктами питания, предметами первой необходимости, аптек и АЗС.
С 19 марта 2020 года
не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
Кроме того, запрещены массовые собрания: митинги, собрания, лекции, богослужения в присутствии прихожан в культовых сооружениях.
Виконавчий комітет вирішив:
1. Виконавчим органам Житомирської міської ради забезпечити роботу в обмеженому режимі
, а саме: призупинити прийом громадян з питань, що віднесені до компетенції виконавчих органів ради, за адресами: майдан ім.С.П. Корольова, 4/2 (крім управління (служби) у справах дітей); майдан ім.С.П. Корольова, 7; майдан ім.С.П. Корольова, 6 (крім управління ведення реєстру територіальної громади); вул.Михайлівська, 4; вул.Бориса Лятошинського, 15б; вул.Покровська, 6; вул.Велика Бердичівська, 7; вул.Велика Бердичівська, 61/81; вул.Театральна, 17/20; вул.Перемоги, 55; пл.Польова, 8; с.Вереси, вул.Покровська, 16.
2. Управлінню ведення реєстру територіальної громади міської ради, управлінню (служба) у справах дітей Житомирської міської ради, архівному відділу Житомирської міської ради та Житомирському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити прийом громадян по нагальним питанням не більше 1 особи одночасно за попереднім записом
.
3. Житомирському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради призупинити гаряче харчування підопічних та забезпечити видачу продовольчих наборів підопічним
, які мали бути забезпечені гарячим харчуванням на період дії обмежувальних заходів.
4. Розпорядникам бюджетних коштів обмежити здійснення видатків
, окрім видатків, пов’язаних з життєдіяльності Житомирської міської ОТГ.
5. Департаменту бюджету та фінансів міської ради обмежити спрямування коштів на фінансування не першочергових видатків, у тому числі видатків розвитку. Забезпечити першочергове фінансування видатків, пов’язаних із профілактикою запобіганню поширенню COVID-19
(інформування населення, придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, придбання швидких тестів тощо).
6. Керівникам підприємств у сфері охорони здоров’я:
- за необхідності відізвати з відпусток медичних працівників приймальних/приймальня-діагностичних відділень, блоків реанімації та інтенсивної терапії, інфекційних відділень.
- вжити заходів щодо обмеження планових госпіталізацій пацієнтів та відвідувань пацієнтів в стаціонарах.
- проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил особистої гігієни, обмеження відвідувань місць скупчення людей, забезпечення зв’язку з сімейним лікарем.
7. Департаменту освіти міської ради:
- визначити заклади дошкільної освіти та навчально-виховні комплекси, що будуть приймати дітей працівників закладів охорони здоров’я та силових структур, безпосередньо задіяних у заходах, спрямованих на запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції без обмежень до територіальної приналежності;
- вирішити організаційні питання, пов’язані з утримання дітей у закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах;
- забезпечити навчання, перебування та харчування дітей у закладах дошкільної освіти та навчально-вихованих комплексах за рахунок місцевого бюджету.
- керівникам закладів освіти всіх форм власності перевести працівників зазначених закладів у дистанційний режим роботи.
8. Рекомендувати надавачам комунальних послуг, послуг зв’язку та банківським установам обмежити прийом громадян
.
9. Управлінню транспорту і зв’язку міської ради спільно з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» вжити заходів щодо скорочення випуску рухомого складу на період дії обмежувальних заходів
за необхідності.
10. Структурним підрозділам Міністерства внутрішній справ України, Міністерства оборони України, що виконуються повноваження на території Житомирської міської ОТГ, забезпечити виконання цього рішення та рішень міської комісії ТЕБ і НС, що стосуються організації і виконання заходів щодо недопущення поширенню корона вірусної інфекції.
11. Керівникам закладів, установ та організацій, підприємств усіх форм власності забезпечити проведення постійних щоденних заходів з дезінфекції
. Для цього у кожні установі при виході має бути встановлений дозатор з дезінфекційним засобом для обробки рук. Крім того, потрібна щоденна дезінфекція приміщень, дверних ручок, перил, санвузлів.
12. Заборонити з моменту прийняття рішення масові зібрання, мітинги, збори, лекції, богослужіння
за присутності прихожан в культових спорудах.
Ужесточение карантина: в Житомире закрывают все кафе, рынки и магазины, кроме продуктовых
Я ради интереса посмотрю, КАК стихийные торговцы на проспекте Мира выполнят постановление 19 марта. Что-то меня терзают смутные сомнения, что не будет торгашей и спекулянтов.
Другие житомирские свиньи , минусующие правду, тоже могут подключаться к ответу на такой простейший вопрос.
Время пошло.