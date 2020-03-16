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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 16 » 17:28:40

Ужесточение карантина: в Житомире закрывают все кафе, рынки и магазины, кроме продуктовых

Вчера, 17:28:28 20958 26 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ужесточение карантина: в Житомире закрывают все кафе, рынки и магазины, кроме продуктовых

 В Житомире усиливается карантин: завтра, 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Соответствующее решение принято единогласно всеми членами исполнительного комитета на внеочередном заседании 16 марта.

Как стало известно «Журналу Житомира», с 17 марта приостанавливается работа: спортивных учреждений, секций, кружков, бассейнов, финтес-клубов и центров, предприятий торговли, сферы услуг, кроме торговли продуктами питания, предметами первой необходимости, аптек и АЗС.

С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.

Кроме того, запрещены массовые собрания: митинги, собрания, лекции, богослужения в присутствии прихожан в культовых сооружениях.
 

Виконавчий комітет вирішив:


1. Виконавчим органам Житомирської міської ради забезпечити  роботу в обмеженому режимі, а саме: призупинити прийом громадян з питань, що віднесені до компетенції виконавчих органів ради,  за адресами: майдан ім.С.П. Корольова, 4/2 (крім управління (служби) у справах дітей); майдан ім.С.П. Корольова, 7; майдан ім.С.П. Корольова, 6 (крім управління ведення реєстру територіальної громади); вул.Михайлівська, 4; вул.Бориса Лятошинського, 15б; вул.Покровська, 6; вул.Велика Бердичівська, 7; вул.Велика Бердичівська, 61/81; вул.Театральна, 17/20; вул.Перемоги, 55; пл.Польова, 8; с.Вереси, вул.Покровська, 16.

2. Управлінню ведення реєстру територіальної громади міської ради, управлінню (служба) у справах дітей Житомирської міської ради, архівному відділу Житомирської міської ради та Житомирському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити прийом громадян по нагальним питанням не більше 1 особи одночасно за попереднім записом.

3. Житомирському міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Житомирської міської ради призупинити гаряче харчування підопічних та забезпечити видачу продовольчих наборів підопічним, які мали бути забезпечені гарячим харчуванням на період дії обмежувальних заходів.

4. Розпорядникам бюджетних коштів обмежити здійснення видатків, окрім видатків, пов’язаних з життєдіяльності Житомирської міської ОТГ.

5. Департаменту бюджету та фінансів міської ради обмежити спрямування коштів на фінансування не першочергових видатків, у тому числі видатків розвитку. Забезпечити першочергове фінансування видатків, пов’язаних із профілактикою запобіганню поширенню COVID-19 (інформування населення, придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, придбання швидких тестів тощо).

6. Керівникам підприємств у сфері охорони здоров’я:
 
  • за необхідності відізвати з відпусток медичних працівників приймальних/приймальня-діагностичних відділень, блоків реанімації та інтенсивної терапії, інфекційних відділень.
  • вжити заходів щодо обмеження планових госпіталізацій пацієнтів та відвідувань пацієнтів в стаціонарах.
  • проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил особистої гігієни, обмеження відвідувань місць скупчення людей, забезпечення зв’язку з сімейним лікарем.

7. Департаменту освіти міської ради:
 
  • визначити заклади дошкільної освіти та навчально-виховні комплекси, що будуть приймати дітей працівників закладів охорони здоров’я та силових структур, безпосередньо задіяних у заходах, спрямованих на запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції без обмежень до територіальної приналежності;
  • вирішити організаційні питання, пов’язані з утримання дітей у закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах;
  • забезпечити навчання, перебування та харчування дітей у закладах дошкільної освіти та навчально-вихованих комплексах за рахунок місцевого бюджету.
  • керівникам закладів освіти всіх форм власності перевести працівників зазначених закладів у дистанційний режим роботи.

8. Рекомендувати надавачам комунальних послуг, послуг зв’язку та банківським установам обмежити прийом громадян.

9. Управлінню транспорту і зв’язку міської ради спільно з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» вжити заходів щодо скорочення випуску рухомого складу на період дії обмежувальних заходів за необхідності.

10. Структурним підрозділам Міністерства внутрішній справ України, Міністерства оборони України, що виконуються повноваження на території Житомирської міської ОТГ, забезпечити виконання цього рішення та рішень міської комісії ТЕБ і НС, що стосуються організації і виконання заходів щодо недопущення поширенню корона вірусної інфекції.

11. Керівникам закладів, установ та організацій, підприємств усіх форм власності забезпечити проведення постійних щоденних заходів з дезінфекції. Для цього у кожні установі при виході має бути встановлений дозатор з дезінфекційним засобом для обробки рук. Крім того, потрібна щоденна дезінфекція приміщень, дверних ручок, перил, санвузлів.

12. Заборонити з моменту прийняття рішення масові зібрання, мітинги, збори, лекції, богослужіння за присутності прихожан в культових спорудах.
Тэги: коронавирус, Житомир, магазины, Карантин, рынок
Комментариев: 17
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:26:32, Вчера [Материал]
-7

И чем будут заниматся люди? Работы нету, зарплаты нету. пенсий нету отчислений бизнес делать не в состоянии. Похоронное бьюро работать будет? И кто людей хоронить будет? Вожди повели свое стадо в пустыню. Оказывается вожди тоже смертны! Кто-то людей мордой в дерьмо опустил Свадьбы,и дни рождения празновать нельзя. вино пить нельзя. А вот Богослужения запрещать нельзя....опять вожди богохульствуют., вам ведь указали сверху кто вы. а люди должны покаятся, а вы им запрещаете.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:30:40, Вчера [Материал]
-3

За одного верующего десять неверующих будут цеплятся, чтобы спастись
andruha30
3 andruha30 (andruha30)   • 18:55:05, Вчера [Материал]
+2

Ну конечно,при Яныке мы б щас в масле катались...какой там вирус,это все папередники и кровосиси сделали)))
AleksandrZt
4 Александр (AleksandrZt)   • 18:55:06, Вчера [Материал]
+1

А на какой термин?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:05:23, Вчера [Материал]
-6

На 4. Попрошу Майдан писать с большой буквы. Депутаты были поставлены не Майданом, а Белым Домом их еще называют "соросята" от имени Сороса " ЦРУ". Слепили " Слуга народа" и успешно обдурили народ.
skyborn
6 no name (skyborn)   • 19:33:17, Вчера [Материал]
+1

коммунальный транспорт вообще не выпускать: дайте подзаработать маршруткам
Олена2807
8 Олена (Олена2807)   • 19:58:44, Вчера [Материал]
+4

Да нефиг им давать зарабатывать - становитесь на лыжи и вперёд своим ходом.
Олена2807
7 Олена (Олена2807)   • 19:57:17, Вчера [Материал]
-4

Співчуваю вам дуже. Нечасто зустрічається людина так ображена долею. Кріпіться і , дасть бог, вас попустить.
Dimm
9 Димм (Dimm)   • 20:07:50, Вчера [Материал]
+3

"вжити заходів щодо скорочення випуску рухомого складу" - пусть все поплотнее набиваются в один "транспорт"
Artmaker
10 Евгений (Artmaker)   • 20:48:26, Вчера [Материал]
-3

Из всех комментов самый адекватный - первый! Он же самый заминусованный. Остальное муть и сплошное бла-бла-бла... Граждане, ВЫ В СВОЕМ УМЕ???
Antisvinomir1
11 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:30:11, Вчера [Материал]
-2

А почему удалено сообщение о том, что ПЕРВЫМИ надо было закрывать не спорт центры, а гребаные РЫНКИ???? Именно там вечный рассадник антисанитарии, грязи и дерьма.

Я ради интереса посмотрю, КАК стихийные торговцы на проспекте Мира выполнят постановление 19 марта. Что-то меня терзают смутные сомнения, что не будет торгашей и спекулянтов.
vovik-zt
13 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:52:34, Вчера [Материал]
-2

Стихийные они на то и стихийные, что им до одного места все эти постановления. Возле Сенного с земли годами торгуют и ничего. Пока люди будут покупать в этой антисанитарии продукты они будут существовать.
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:56:58, Вчера [Материал]
-2

ОК, простой вопрос: ПОЧЕМУ тогда нет стихийных рынков возле недомэрии , на площади Королева и на Михайловской? Народа там много ходит, центр города, так почему ТАМ не торгуют молочкой с земли, рыбой и саженцами?

Другие житомирские свиньи , минусующие правду, тоже могут подключаться к ответу на такой простейший вопрос.

Время пошло.
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