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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 15 » 22:44:20

В Житомире закроют все кафе, рестораны, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек?

Вчера, 22:46:20 9700 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире закроют все кафе, рестораны, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек?

 Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно закрыть все ТРЦ, кафе и рестораны, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины. Также, собираются ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек.

Об этом он заявил в своем срочном обращении к гражданам. Он рассказал о необходимости усиления других ограничительных мер, передает пресс-служба.

Главное из обращения к гражданам:

  • необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ,
  • работать должны только аптеки и продуктовые магазины,
  • ограничить передвижение внутри страны,
  • ввести дистанционный режим работы сотрудников,
  • пересмотреть режим работы общественного транспорта,
  • ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.


По его словам, в такой ситуации власти должны действовать гораздо более решительно и на опережение. Глава Минздрава подчеркнул: опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с COVID-19.

"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", – заявилглава Минздрава.


Он отметил, что не распространяет панику и не нагнетает ситуацию, а "просто не замалчивает правду".

"При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня – приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус", – сказал он.


Как сообщалось, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019, в Житомире кафе, рестораны и ночные клубы продолжают работать после 22:00.
Тэги: кафе, Житомир, магазины, рестораны, ТРЦ, коронавирус
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 08:10:08, Сегодня [Материал]
0

Мршрутки с троллейбусами по утрам и "группы не более 10 человек"? Ну-ну.
2257343
3 Оксана (2257343)   • 09:00:07, Сегодня [Материал]
0

а сейчас это реально, я сегодне ехала на роботу, так маршрутка на удевление была можно сказать по сравнению, как раньше довольно пустая, ни школьников, ни студентов, ни пенсионеров, только те кому нужно на роботу. С Чудновской до Полевой 126 маршрутка была полупустой.
andrey911
2 andrey (andrey911)   • 08:56:31, Сегодня [Материал]
+1

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