В Житомире закроют все кафе, рестораны, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек?

Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 нужно закрыть все ТРЦ, кафе и рестораны, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины. Также, собираются ограничить передвижение внутри страны и запретить собрание людей в группах более 10 человек.
Об этом он заявил в своем срочном обращении к гражданам
. Он рассказал о необходимости усиления других ограничительных мер, передает пресс-служба.
Главное из обращения к гражданам:
- необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ,
- работать должны только аптеки и продуктовые магазины,
- ограничить передвижение внутри страны,
- ввести дистанционный режим работы сотрудников,
- пересмотреть режим работы общественного транспорта,
- ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
По его словам, в такой ситуации власти должны действовать гораздо более решительно и на опережение. Глава Минздрава подчеркнул: опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания – это действенная мера в борьбе с COVID-19.
"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", – заявилглава Минздрава.
Он отметил, что не распространяет панику и не нагнетает ситуацию, а "просто не замалчивает правду".
"При Чернобыльской трагедии советская власть нам говорила, что все в порядке. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня – приоритет. Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус", – сказал он.
Как сообщалось, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019, в Житомире кафе, рестораны и ночные клубы продолжают работать после 22:00.
В Житомире закроют все кафе, рестораны, ТРЦ и магазины, кроме продуктовых и аптек?