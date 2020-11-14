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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 14 » 17:07:10

Карантин выходного дня: что в Житомире работает, а что нет?

Вчера, 17:14:12 1384 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин выходного дня: что в Житомире работает, а что нет?

 С сегодняшнего дня, с 14 ноября, на территории Украины действует «карантин выходного дня», впрочем, некоторые города отказались его вводить, в том числе и местные власти Житомира. Вчера, 13 ноября, на заседании исполнительного комитета вопрос о введении «карантина выходного дня» сняли с рассмотрения, а полиция области не комментировала, как будет контролировать выполнение решения правительства и какие санкции будут ждать нарушителей.

Работают в Житомире или игнорируют «карантин выходного дня» местные предприниматели, смотрите в сюжете Житомир инфо.
  • На пешеходной Михайловской сегодня закрыты все магазины одежды, кроме секонд-хенда.
  • Кафе и рестораны в центре работают в режиме доставки или на вынос.
  • В торговых центрах открыты продуктовые супермаркеты.
  • Большинство магазинов в ТРЦ с непродовольственными товарами закрыты, работают лишь единицы.
  • Не работают также развлекательные локации в ТРЦ Глобал.

В обычном режиме сегодня работают житомирские рынки «Житний» и «Хлебный». У рынков несколько десятков продавцов «с земли» продают домашние продукты. Также открыты почти все стеклянные бутики с одеждой и бытовыми товарами. На территории рынка и в торговых центрах встречаем несколько правоохранителей.

В ТЦ «Эпицентр» работают только пункты выдачи товаров, у которых образуются очереди.

 
 

«Карантина выходного дня» ФОПы считают незаконным

Напомним, 11 ноября на заседании Кабинет министров проголосовал за введение «карантина выходного дня», который начнет действовать уже в субботу 14 ноября: разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек, финансовых и медицинских учреждений, почты, АЗС и СТО. В этот же день председатель Житомирской ОГА подписал распоряжение о создании рабочей группы для решения проблем работы малого бизнеса во время карантина.

Впрочем, житомирские предприниматели считают такое решение незаконным и передали соответствующее обращение в областную администрацию. В субботу и воскресенье предприниматели собирались работать в обычном режиме. А на внеочередном заседании исполнительного комитета, которое состоялось 13 ноября, сняли вопрос о введении «карантина выходного дня», поскольку постановление в то время еще не было опубликовано в «Урядовом курьере».

9 ноября 2020 около тысячи предпринимателей устроили митинг на площади Королева в Житомире: требовали не закрывать малый бизнес во время карантина на территории области и отменить введение кассовых аппаратов для ФЛП.

11 ноября на площади Королева владельцы и сотрудники житомирских ресторанов, кафе и баров протестовали против ограничения работы заведений общественного питания во время карантина.

Тэги: Житомир, магазины, Карантин, коронавирус, кафе
Комментариев: 2
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 19:29:29, Вчера [Материал]

приняли шаббат?
Marine
2 Руслана (Marine)   • 19:34:14, Вчера [Материал]

Ломбарды работают! Ширашкины обменники тоже. некоторые кафе работают у которых хорошая "крыша". Работают все кто при власти!
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