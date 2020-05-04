Как житомирские кафе и салоны красоты работают во время карантина. ВИДЕО

"Маникюр с педикюром у нас просто забит битком, а также ламинирование и наращивание ресниц. Один клиент может располагаться на 15 квадратных метрах, все места мы занимать не можем, как раньше, потому что должна быть дистанция", - комментирует руководитель салона красоты Екатерина Галич.