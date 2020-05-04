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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 4 » 18:58:55

Как житомирские кафе и салоны красоты работают во время карантина. ВИДЕО

Вчера, 19:04:08 2028 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как житомирские кафе и салоны красоты работают во время карантина. ВИДЕО

 В Житомире по состоянию на понедельник, 4 мая, уже работают кафе и рестораны, но пока в особом режиме. Заказать столик и сесть внутри нельзя, а летние террасы еще не открыты

Посетители уже могут зайти внутрь, чтобы посмотреть меню и заказать еду на вынос, говорится в сюжете ТСН.

Вот кто больше всего почувствовал ослабление карантина, так это салоны красоты. Все процедуры там делают внутри. Но работать им позволили при некоторых условиях: никакого скопления народа, принимать клиентов только по предварительной записи. И эта запись составлена уже на несколько дней вперед.
 

"Маникюр с педикюром у нас просто забит битком, а также ламинирование и наращивание ресниц. Один клиент может располагаться на 15 квадратных метрах, все места мы занимать не можем, как раньше, потому что должна быть дистанция", - комментирует руководитель салона красоты Екатерина Галич.


В салонах действительно работают по записи, внутри единичные клиенты. Но норматив - один человек на 15 метров, если рядом клиент и мастер, который делает маникюр или прическу, конечно, выдержать не удается.
 

Государственный санитарный врач категорически против такого послабления карантина. А вот чиновники говорят, если его не ослабить, ляжет экономика города.
 

"У нас за апрель недополучили 50 млн грн. Поэтому постепенно, в рамках закона, с тем, чтобы бизнес соблюдал все необходимые меры для безопасности людей, нужно потихоньку открывать", - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.


В областной администрации отмечают, что салоны красоты дополнительно проверят на выполнение или нарушение карантинных норм. Если нарушение обнаружат, салоны будут закрывать. Каким образом и как часто будут проверять на соблюдение норм салоны красоты, пока неизвестно.

Как сообщалось, Кабмин решил продлить действие карантина в Украине до 22 мая, однако с 11 мая ожидается его ослабление.
Тэги: Карантин, кафе, салон красоты, Житомир
Комментариев: 1
Alex_zxc
1 Aleksandr (Alex_zxc)   • 23:46:08, Вчера [Материал]
0

Смотрю на превьюшке к новости симпатична девушка бариста. Дай думаю найду что за заведение в Житомире. Зайду на днях, кофейку попью... так нет же, ЖЖ Инфо, как обычно, скопипиздил на постороннем сайте данное фото.
Ответ: Извините, что не оправдали ваши ожидания.
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