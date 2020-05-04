Как житомирские кафе и салоны красоты работают во время карантина. ВИДЕО

В Житомире по состоянию на понедельник, 4 мая, уже работают кафе и рестораны, но пока в особом режиме. Заказать столик и сесть внутри нельзя, а летние террасы еще не открыты
Посетители уже могут зайти внутрь, чтобы посмотреть меню и заказать еду на вынос, говорится в сюжете ТСН.
Вот кто больше всего почувствовал ослабление карантина, так это салоны красоты. Все процедуры там делают внутри. Но работать им позволили при некоторых условиях: никакого скопления народа, принимать клиентов только по предварительной записи. И эта запись составлена уже на несколько дней вперед.
"Маникюр с педикюром у нас просто забит битком, а также ламинирование и наращивание ресниц. Один клиент может располагаться на 15 квадратных метрах, все места мы занимать не можем, как раньше, потому что должна быть дистанция", - комментирует руководитель салона красоты Екатерина Галич.
В салонах действительно работают по записи, внутри единичные клиенты. Но норматив - один человек на 15 метров, если рядом клиент и мастер, который делает маникюр или прическу, конечно, выдержать не удается.
"У нас за апрель недополучили 50 млн грн. Поэтому постепенно, в рамках закона, с тем, чтобы бизнес соблюдал все необходимые меры для безопасности людей, нужно потихоньку открывать", - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
В областной администрации отмечают, что салоны красоты дополнительно проверят на выполнение или нарушение карантинных норм. Если нарушение обнаружат, салоны будут закрывать. Каким образом и как часто будут проверять на соблюдение норм салоны красоты, пока неизвестно.
Ответ: Извините, что не оправдали ваши ожидания.