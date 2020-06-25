Кафе и ресторанам Житомира разрешили принимать клиентов внутри помещений: новые правила

Заведения общественного питания Житомира с 26 июня восстанавливают полноценную работу. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета.
В документе говорится
о том, что кафе и рестораны смогут принимать посетителей не только на открытых (летних) площадках, но и внутри помещений с условием работы до 22:00.
Как стало известно «Журналу Житомира
», владельцы должны обеспечить соблюдение расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).
Кроме того, персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты лица, глаз и рук.
Посетители также должны находиться в помещении в респираторах или защитных масках
(кроме времени приема пищи), и придерживаться соответствующих санитарных и противоэпидемических норм.
Отметим, что ранее общепит мог принимать посетителей только на летних площадках
.
Также стоит добавить, что Житомирская область уже два дня подряд соответствует показателям
, которые предусматривают ослабление карантина.