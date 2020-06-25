Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.06.2020    19:26:52
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 25 » 17:50:57

Кафе и ресторанам Житомира разрешили принимать клиентов внутри помещений: новые правила

Сегодня, 17:50:57 268 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Кафе и ресторанам Житомира разрешили принимать клиентов внутри помещений: новые правила

 Заведения общественного питания Житомира с 26 июня восстанавливают полноценную работу. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского горсовета.

В документе говорится о том, что кафе и рестораны смогут принимать посетителей не только на открытых (летних) площадках, но и внутри помещений с условием работы до 22:00.

Как стало известно «Журналу Житомира», владельцы должны обеспечить соблюдение расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Кроме того, персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты лица, глаз и рук.

Посетители также должны находиться в помещении в респираторах или защитных масках (кроме времени приема пищи), и придерживаться соответствующих санитарных и противоэпидемических норм.

Отметим, что ранее общепит мог принимать посетителей только на летних площадках.

Также стоит добавить, что Житомирская область уже два дня подряд соответствует показателям, которые предусматривают ослабление карантина.
Тэги: Карантин, кафе, Житомир, общепит
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus