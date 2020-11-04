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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 4 » 14:37:56

В Житомире за нарушение карантина закрыли два кафе

Сегодня, 15:20:47 1501 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире за нарушение карантина закрыли два кафе

 За минувшие сутки в Житомирской области полицейские зафиксировали 69 нарушений карантина. Об этом "Журналу Житомира" сообщает ГУ полиции в области.
 

"Рейдовые группы в составе полицейских, представителей госпродслужбы и юридической поддержки органов местного самоуправления работают на территории всех районов области. Их задача - предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения правил карантина, поскольку ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 в регионе остается критической", - информируют правоохранители.


Административные нарушения были зафиксированы во всех районах области. В частности, полицейские в Житомире оформили 9 материалов, два из них относительно кафе, которые продолжали работу в режиме свободного посещения клиентами.

"Деятельность этих учреждений была приостановлена, а в отношении их владельцев составлены административные протоколы", - отмечают в полиции.

6 нарушений зафиксировали в Коростенском районе, по 5 – в Бердичевском и Хорошевском.

В подавляющем большинстве случаев речь идет об игнорировании использования средств индивидуальной защиты работниками и посетителями торговых учреждений и рынков.



Тэги: Карантин, Житомир, кафе, нарушение
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:12:18, Сегодня [Материал]

А если все ФОПы закроются то налоги перестанут поступать в казну. и тогда ментам перестанут платить зарплату. Останутся без бензина.
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:32:55, Сегодня [Материал]

Можно просто работать без нарушения режима и всё будет хорошо.
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 17:54:33, Сегодня [Материал]

повысят штрафы за маски
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