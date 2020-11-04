В Житомире за нарушение карантина закрыли два кафе

За минувшие сутки в Житомирской области полицейские зафиксировали 69 нарушений карантина. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает ГУ полиции в области.
"Рейдовые группы в составе полицейских, представителей госпродслужбы и юридической поддержки органов местного самоуправления работают на территории всех районов области. Их задача - предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения правил карантина, поскольку ситуация с распространением заболеваемости COVID-19 в регионе остается критической", - информируют правоохранители.
Административные нарушения были зафиксированы во всех районах области. В частности, полицейские в Житомире оформили 9 материалов, два из них относительно кафе, которые продолжали работу в режиме свободного посещения клиентами.
"Деятельность этих учреждений была приостановлена, а в отношении их владельцев составлены административные протоколы"
, - отмечают в полиции.
6 нарушений зафиксировали в Коростенском районе, по 5 – в Бердичевском и Хорошевском.
В подавляющем большинстве случаев речь идет об игнорировании использования средств индивидуальной защиты работниками и посетителями торговых учреждений и рынков.