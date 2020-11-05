Исполком разрешил, а полиция штрафует: кафе в Житомире работают на свой страх и риск

«Исполком принимал свое решение, мы предоставили предложение областной комиссии и на селекторе (утром 30 октября - ред.) было сказано, что все предложения учтены. Для того, чтобы субъекты хозяйствования понимали режим работы в городе, мы в пятницу, 30 октября, приняли решение в соответствии с поданными своими предложениями. Когда в понедельник, 2 ноября, нам пришел протокол, мы поняли, что предложения не учтены. В понедельник и вторник мы собирали субъектов хозяйствования, присутствовали председатель облгосадминистрации и руководитель полиции. Говорили о том, что субъекты хозяйствования должны работать, но будут определенные ограничения, говорили, что в среду (4 ноября) это решение уже должно быть. Сейчас ожидаем решения Кабмина, а пока такое «подвешенное» состояние. Понятно, что полиция руководствуется протоколом №40 государственной комиссии ТЭБ и ЧС, поэтому проблема есть. Мы советовали заведениям питания в этот переходный период, пока нет решения, работать на вынос, или устроить санитарный день, чтобы не подвергать себя конфликтных ситуациям и протоколам», - сказала Светлана Ольшанская.