Исполком разрешил, а полиция штрафует: кафе в Житомире работают на свой страх и риск

«Исполком принимал свое решение, мы предоставили предложение областной комиссии и на селекторе (утром 30 октября - ред.) было сказано, что все предложения учтены. Для того, чтобы субъекты хозяйствования понимали режим работы в городе, мы в пятницу, 30 октября, приняли решение в соответствии с поданными своими предложениями. Когда в понедельник, 2 ноября, нам пришел протокол, мы поняли, что предложения не учтены. В понедельник и вторник мы собирали субъектов хозяйствования, присутствовали председатель облгосадминистрации и руководитель полиции. Говорили о том, что субъекты хозяйствования должны работать, но будут определенные ограничения, говорили, что в среду (4 ноября) это решение уже должно быть. Сейчас ожидаем решения Кабмина, а пока такое «подвешенное» состояние. Понятно, что полиция руководствуется протоколом №40 государственной комиссии ТЭБ и ЧС, поэтому проблема есть. Мы советовали заведениям питания в этот переходный период, пока нет решения, работать на вынос, или устроить санитарный день, чтобы не подвергать себя конфликтных ситуациям и протоколам», - сказала Светлана Ольшанская.
«Мы руководствуемся этими документами, исполнительный комитет 30 октября принял свое решение, но он не может ослабить ограничения на государственном уровне, только усилить. Постановление Кабмина не дает возможности городскому совету самостоятельно определять ограничения», - отметила пресс-секретарь областной полиции Алла Ващенко.