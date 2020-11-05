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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 5 » 12:27:40

Исполком разрешил, а полиция штрафует: кафе в Житомире работают на свой страх и риск

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Исполком разрешил, а полиция штрафует: кафе в Житомире работают на свой страх и риск

 В Житомире владельцы заведений общественного питания сообщают, что полиция составляет протоколы на тех, кто работает, за нарушение карантинных ограничений.

В то же время исполнительный комитет Житомирского городского совета не запрещал работать кафе и ресторанам. Были установлены лишь ограничения по количеству посетителей и графику работы.

В комментарии изданию Житомир инфо заместитель мэра Светлана Ольшанская пояснила, что работа житомирских заведений питания находится «в подвешенном состоянии».
 

«Исполком принимал свое решение, мы предоставили предложение областной комиссии и на селекторе (утром 30 октября - ред.) было сказано, что все предложения учтены. Для того, чтобы субъекты хозяйствования понимали режим работы в городе, мы в пятницу, 30 октября, приняли решение в соответствии с поданными своими предложениями. Когда в понедельник, 2 ноября, нам пришел протокол, мы поняли, что предложения не учтены. В понедельник и вторник мы собирали субъектов хозяйствования, присутствовали председатель облгосадминистрации и руководитель полиции. Говорили о том, что субъекты хозяйствования должны работать, но будут определенные ограничения, говорили, что в среду (4 ноября) это решение уже должно быть. Сейчас ожидаем решения Кабмина, а пока такое «подвешенное» состояние. Понятно, что полиция руководствуется протоколом №40 государственной комиссии ТЭБ и ЧС, поэтому проблема есть. Мы советовали заведениям питания в этот переходный период, пока нет решения, работать на вынос, или устроить санитарный день, чтобы не подвергать себя конфликтных ситуациям и протоколам», - сказала Светлана Ольшанская.


В полиции пояснили, что они руководствуются постановлением КМУ от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территориях с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19» и протоколом №40 от 30.10.2020 внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 

«Мы руководствуемся этими документами, исполнительный комитет 30 октября принял свое решение, но он не может ослабить ограничения на государственном уровне, только усилить. Постановление Кабмина не дает возможности городскому совету самостоятельно определять ограничения», - отметила пресс-секретарь областной полиции Алла Ващенко.


Как сообщалось, с 4 ноября кафе в ТРЦ «Глобал UA» больше не принимают посетителей. Общепит работает только на доставку и на вынос. 

Полиция сообщила о закрытии в Житомире двух кафе, которые нарушили правила карантина.
Тэги: кафе, Карантин, рестораны, Житомир
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