Кафе на Михайловской уже принимают клиентов на летних террасах, которые официально разрешили открыть с 24 апреля

С 24 апреля в Житомире официально заработают летние площадки кафе и ресторанов. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совета.
Однако работать они должны лишь при определенных условиях, описанных в протоколе деятельности заведений общественного питания.
"Решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 22 апреля 2021 года №17 разрешено субъектам хозяйствования, которым согласовано размещение обустроенных открытых площадок и территории, прилегающей к предприятиям ресторанного хозяйства, осуществлять деятельность в пределах летних площадок и обслуживание на вынос по установленному протоколу с 24 апреля 2021 года", - говорится в сообщении мэрии.
Официально площадки заработают только с субботы, но уже некоторые кафе на улице Михайловской обслуживают клиентов на летниках. Таким образом заведения нарушают нормы "красной" зоны карантина
.
Этим же решением городской комиссии с 24 апреля в Житомире разрешены индивидуальные спортивные занятия (тренировки) в помещениях, оборудованных для этого.
"При условии пребывания не более одного человека на 20 кв. м площади помещения, обработки спортивного инвентаря дезинфицирующими средствами после каждого посетителя и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий"
, - отмечают в мэрии.
Как сообщалось, на территории Житомирской громады хотят установить "оранжевую"
зону карантина.