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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 23 » 14:44:13

Кафе на Михайловской уже принимают клиентов на летних террасах, которые официально разрешили открыть с 24 апреля

Сегодня, 14:57:13 423 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кафе на Михайловской уже принимают клиентов на летних террасах, которые официально разрешили открыть с 24 апреля

 С 24 апреля в Житомире официально заработают летние площадки кафе и ресторанов. Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совета.

Однако работать они должны лишь при определенных условиях, описанных в протоколе деятельности заведений общественного питания.
 

"Решением городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 22 апреля 2021 года №17 разрешено субъектам хозяйствования, которым согласовано размещение обустроенных открытых площадок и территории, прилегающей к предприятиям ресторанного хозяйства, осуществлять деятельность в пределах летних площадок и обслуживание на вынос по установленному протоколу с 24 апреля 2021 года", - говорится в сообщении мэрии.




Официально площадки заработают только с субботы, но уже некоторые кафе на улице Михайловской обслуживают клиентов на летниках. Таким образом заведения нарушают нормы "красной" зоны карантина.





Этим же решением городской комиссии с 24 апреля в Житомире разрешены индивидуальные спортивные занятия (тренировки) в помещениях, оборудованных для этого.

"При условии пребывания не более одного человека на 20 кв. м площади помещения, обработки спортивного инвентаря дезинфицирующими средствами после каждого посетителя и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - отмечают в мэрии.

Как сообщалось, на территории Житомирской громады хотят установить "оранжевую" зону карантина.
Тэги: Карантин, Житомир, кафе
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