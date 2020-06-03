Кабмин разрешил ресторанам и кафе возобновить полноценную работу

Кабинет министров Украины одобрил дальнейшее ослабление карантина. Оно будет касаться работы заведений общественного питания, церковных служб и запуска авиасообщения.
Так, с 5 июня кафе и рестораны снова смогут принимать посетителей в помещениях, однако должны соблюдать противоэпидемиологические мероприятия.
За одним столом смогут сидеть не более четырех человек, без учета детей до 14 лет. Расстояние между столами должно быть 1,5 метра, а работники заведений должны иметь медицинские маски и защитные перчатки.
Кроме того, с 5 июня в Украине запускают внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - восстанавливают зарубежное авиасообщение.
Также разрешается:
- лицам старше 60 лет разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции;
- проведеня религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м.кв;
- проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования.
Как сообщалось, с 1 июня в Житомирской области ослабили карантин
, в частности открыли межобластное автобусное сообщение и фитнес-центры.