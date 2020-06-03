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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 3 » 15:27:09

Кабмин разрешил ресторанам и кафе возобновить полноценную работу

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Кабмин разрешил ресторанам и кафе возобновить полноценную работу

 Кабинет министров Украины одобрил дальнейшее ослабление карантина. Оно будет касаться работы заведений общественного питания, церковных служб и запуска авиасообщения.

Так, с 5 июня кафе и рестораны снова смогут принимать посетителей в помещениях, однако должны соблюдать противоэпидемиологические мероприятия.

За одним столом смогут сидеть не более четырех человек, без учета детей до 14 лет. Расстояние между столами должно быть 1,5 метра, а работники заведений должны иметь медицинские маски и защитные перчатки.

Кроме того, с 5 июня в Украине запускают внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - восстанавливают зарубежное авиасообщение.

Также разрешается:
 
  • лицам старше 60 лет разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции;
  • проведеня религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м.кв;
  • проведения аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования.

Как сообщалось, с 1 июня в Житомирской области ослабили карантин, в частности открыли межобластное автобусное сообщение и фитнес-центры.
Тэги: кафе, Житомир, Карантин
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