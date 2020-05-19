Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 19.05.2020    20:57:47
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 19 » 11:39:10

Житомирская больница готовится выходить из карантина и восстанавливать прием пациентов

Сегодня, 11:56:33 693 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская больница готовится выходить из карантина и восстанавливать прием пациентов

 В Житомире две недели назад из-за вспышки COVID-19 среди медицинских работников на карантин закрыли городскую больницу №2 имени Павлусенко.

Как сегодня работает медицинское учреждение, в каком состоянии находятся инфицированные медики и когда возобновят прием пациентов - сообщает сайт Житомир инфо.
 

«На период, когда мы закрывались, у нас находились пациенты в реанимации и в некоторых отделениях, которых мы не смогли выписать или перевести в другие лечебные учреждения. Сегодня на долечивании находятся три пациента ... Ходит на работу экономический отдел, бухгалтерский отдел и те работники, которые оказывают помощь этим трем пациентам», - рассказал директор КП «Больница №2 им. В. П. Павлусенко» Игорь Кухарук.


COVID-19 диагностировали у 23 медработников учреждения, сейчас их состояние удовлетворительное.
 

«Двое из них находятся на лечении в первой городской больнице. Другие находятся в домашних условиях и ждут повторных результатов. На самоизоляции, в соответствии с этими 23, находится 37 работников. Их состояние абсолютно удовлетворительное и чувствуют они себя нормально. Чтобы они вышли на работу также нужно провести ПЦР-диагностику. Если будет нормально, то в среду или четверг больница будет открыта», - говорит Игорь Кухарук.


Перед возобновлением работы в отделениях должны провести дезинфекцию, а все работники должны пройти ПЦР-тестирование. Также руководство заведения отмечает, что в больнице будут готовы проводить плановую госпитализацию пациентов.

Напомним, за минувшие сутки в Житомирской области лабораторным путем подтвердили 9 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тэги: коронавирус, Карантин, Житомир, больница
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:03:57, Сегодня [Материал]
-2

Второй этап расформирования больниц, в перечень которых входит и наша житомирская вторая горбольница, приостановил Президент до осенних выборов. Об этом прекрасно знает директор КП больница № 2 Игорь Кухарук. Поэтому общество, которое читает сегодня эту новость должно знать именно это. А коллектив больницы № 2 должен понимать - руководство больницы в сговоре.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:06:07, Сегодня [Материал]
-1

В свое время расформировали областное гостелевидение. Там руководство прибалтывало оставшихся на работе не поддерживать тех, кого уволили. И так их пачками в период полугода уволили. Последних пять женщин вышли босиком с плакатами. Но их некому было поддержать, потому что коллектив был уже уволен.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:08:00, Сегодня [Материал]
-1

Хорошо себя зарекомендовали работники профтехучилищ. Они объединились, не дали себя разделить, зашли на сессию горсовета, и в течении пяти минут на сессии их вопрос был решён. Депутаты просили преподавателей не выбрасывать их кресла из окон.
velcade
4 Санитар (velcade)   • 14:32:14, Сегодня [Материал]
-1

Кто-нибудь остановит эту Павловскую, которая заспамила весь ЖЖ? Лепит где не попадя свой "крик души".
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus