Житомирская больница готовится выходить из карантина и восстанавливать прием пациентов

«На период, когда мы закрывались, у нас находились пациенты в реанимации и в некоторых отделениях, которых мы не смогли выписать или перевести в другие лечебные учреждения. Сегодня на долечивании находятся три пациента ... Ходит на работу экономический отдел, бухгалтерский отдел и те работники, которые оказывают помощь этим трем пациентам», - рассказал директор КП «Больница №2 им. В. П. Павлусенко» Игорь Кухарук.
«Двое из них находятся на лечении в первой городской больнице. Другие находятся в домашних условиях и ждут повторных результатов. На самоизоляции, в соответствии с этими 23, находится 37 работников. Их состояние абсолютно удовлетворительное и чувствуют они себя нормально. Чтобы они вышли на работу также нужно провести ПЦР-диагностику. Если будет нормально, то в среду или четверг больница будет открыта», - говорит Игорь Кухарук.