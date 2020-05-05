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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 5 » 10:51:32

В Житомире из-за вспышки COVID-19 закрыли больницу

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В Житомире из-за вспышки COVID-19 закрыли больницу

 В Житомирской городской больнице №2 зафиксировали вспышку коронавируса – 16 больных. Среди них 5 заведующих отделений и лицо из руководящего состава медучреждения. Об этом утром, 5 мая, сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Информирую по ситуации в Больнице №2. На прошлой неделе ее работников протестировали на COVID-19 методом ПЦР. Обнаружили 16 больных, из которых 5 заведующих отделений и лицо из руководящего состава медучреждения. Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены", - сказал мэр Житомира.


Также стало известно, что больница временно приостановила прием пациентов в стационарные отделения.
 

"Тех (пациентов, - ред), которые находятся на завершающем этапе лечения, переводим на амбулаторное долечивание. Пациентов, которые по состоянию здоровья не могут лечиться амбулаторно, оставляем в заведении", - добавил городской голова.


Восстанавливать деятельность стационара планируют после проведения полной дезинфекции помещений и ПЦР тестирования работников не раньше, чем через две недели.

Сейчас эпидемиологи устанавливают пути заражения медперсонала, ведь житомирская больница №2 с 9 апреля не принимает пациентов с ОРВИ и подозрением на пневмонию.

Напомним, по состоянию на 4 мая коронавирус на Житомирщине лабораторно подтвердили у 107 медработников.
Тэги: больница, медики, Житомир, коронавирус
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