В Житомире из-за вспышки COVID-19 закрыли больницу

"Информирую по ситуации в Больнице №2. На прошлой неделе ее работников протестировали на COVID-19 методом ПЦР. Обнаружили 16 больных, из которых 5 заведующих отделений и лицо из руководящего состава медучреждения. Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены", - сказал мэр Житомира.