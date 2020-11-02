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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 2 » 11:39:09

12 часов в скафандре и сон на полу: житомирянка о тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся медики

Сегодня, 12:05:36 1119 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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12 часов в скафандре и сон на полу: житомирянка о тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся медики

 В больницах Житомира, в которых лечатся больные коронавирусом, медики работают в скафандрах по 12 часов. Медицинские костюмы не проветриваются, поэтому целый день люди работают в мокрой от собственного пота одежде.

О тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся медики, рассказала на своей Facebook-странице житомирянка, пациентка житомирской больницы Ирина Яцык.

По ее словам, не имея возможности даже вытереть с себя пот из-за наличия перчаток, медики постоянно бегают от палаты в палату, ведь в каждой из них есть больные, у которых температура более 40 и нужны капельницы.
 

"Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому что ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках", - рассказала пациентка больницы.


По словам Ирины, уже через секунду медсестры подскочили с вопросом, все ли в порядке.



Она отметила, что из окна больницы сразу видно людей, которые уже переболели коронавирусом или же видели, что происходит в отделении.

"Они в масках и на социальной дистанции. Потому что пережить ужас одышки, коек в коридоре с больными, которые едва глазами водят, круглосуточных капельниц, когда руки немеют от того, что пошевелить не можешь и мурашки по телу воспринимаешь как радость, потому что жив еще", - отметила женщина.

Пациентка призывает людей беречь свое здоровье, носить маски и держать дистанцию.
 

"Больниц у нас мало, врачи тоже люди, болеют так же. Берегите себя и родных! COVID-19 существует. Несмотря на все масонские заговоры и договоренности. Несмотря на все наши верования в то, что пройдет легко и "меня это не касается", - сказала она.


Во время сегодняшнего брифинга в ОГА стало известно, что в больницах Житомира и области не хватает инфекционистов, анестезиологов и среднего медицинского персонала. Рассматривается возможность привлечения студентов.
Тэги: коронавирус, Житомир, медики, больница
Комментариев: 2
Mira
1 Irina (Mira)   • 13:55:47, Сегодня [Материал]

В магазинах один у другого на голове. В кассах дышат чуть ли не в ухо впереди стоящему. Уровень бескультурья зашкаливает. Надо дубиной бить по лбу - может дойдет.
Pound
2 Life is life (Pound)   • 14:15:40, Сегодня [Материал]

Не дойдет, ты ему говоришь, что быстрее не будет, даже если вылезешь мне на плечи, то они смотрят как бараны в недопонимании.
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