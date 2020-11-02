12 часов в скафандре и сон на полу: житомирянка о тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся медики

В больницах Житомира, в которых лечатся больные коронавирусом, медики работают в скафандрах по 12 часов. Медицинские костюмы не проветриваются, поэтому целый день люди работают в мокрой от собственного пота одежде.
О тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся медики, рассказала на своей Facebook-странице житомирянка, пациентка житомирской больницы Ирина Яцык
.
По ее словам, не имея возможности даже вытереть с себя пот из-за наличия перчаток, медики постоянно бегают от палаты в палату, ведь в каждой из них есть больные, у которых температура более 40 и нужны капельницы.
"Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому что ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках", - рассказала пациентка больницы.
По словам Ирины, уже через секунду медсестры подскочили с вопросом, все ли в порядке.
Она отметила, что из окна больницы сразу видно людей, которые уже переболели коронавирусом или же видели, что происходит в отделении.
"Они в масках и на социальной дистанции. Потому что пережить ужас одышки, коек в коридоре с больными, которые едва глазами водят, круглосуточных капельниц, когда руки немеют от того, что пошевелить не можешь и мурашки по телу воспринимаешь как радость, потому что жив еще"
, - отметила женщина.
Пациентка призывает людей беречь свое здоровье, носить маски и держать дистанцию.
"Больниц у нас мало, врачи тоже люди, болеют так же. Берегите себя и родных! COVID-19 существует. Несмотря на все масонские заговоры и договоренности. Несмотря на все наши верования в то, что пройдет легко и "меня это не касается", - сказала она.
Во время сегодняшнего брифинга в ОГА стало известно, что в больницах Житомира и области не хватает инфекционистов, анестезиологов и среднего медицинского персонала. Рассматривается возможность привлечения студентов.