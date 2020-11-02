12 часов в скафандре и сон на полу: житомирянка о тяжелых условиях, в которых ежедневно находятся медики

"Я ночью вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому что ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках", - рассказала пациентка больницы.

"Больниц у нас мало, врачи тоже люди, болеют так же. Берегите себя и родных! COVID-19 существует. Несмотря на все масонские заговоры и договоренности. Несмотря на все наши верования в то, что пройдет легко и "меня это не касается", - сказала она.