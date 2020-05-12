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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 12 » 16:52:55

«Выбрала помощь людям»: история о медсестре из Житомира, которая сама попросилась работать в инфекционное отделение во время пандемии

Сегодня, 17:17:22 369 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Выбрала помощь людям»: история о медсестре из Житомира, которая сама попросилась работать в инфекционное отделение во время пандемии

 12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры. В честь праздника Житомирская облгосадминистрация рассказала историю медсестры, которая недавно проживала и училась за границей, однако сейчас она здесь, в родном городе, и помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией.

23-летняя Юлия Димбровськая в настоящее время работает медицинской сестрой в инфекционном отделении первой городской больницы Житомира. Она была медицинской сестрой в этом инфекционном отделении три года назад. У девушки так сложилась судьба, что она переехала в Израиль, где продолжала учиться медицинскому делу для получения лицензии. В марте Юлия прилетела в Украину на день рождения своей мамы, но назад вернуться уже не смогла. Границы между странами закрыли, авиасообщение отменили.

 

«В конце марта я не смогла вернуться к учебе. Но пока я в Житомире, то работаю по специальности в больнице. Так, с 1 апреля я вернулась в инфекционное отделение. Я понимаю, насколько важна для страны сейчас работа и поддержка каждого медицинского работника», - рассказывает Юлия.


Коллеги и руководство молодой медсестры отмечают, что девушка отличается настойчивостью и преданностью своей работе.

Кроме того, именно Юлия Димбровская общалась с первым заместителем председателя ОГА Владимиром Федоренко, когда он сдавал анализ для проведения тестирования на определение коронавируса. Затем на своей странице в Фейсбуке Владимир Федоренко отметил, что его поразила история девушки, которая сама попросилась работать в больницу в инфекционное отделение во время карантина.


 

«Сколько у нее доброты и человечности, преданности своей профессии. Она могла остаться в стороне, но выбрала помощь людям», - написал Владимир Федоренко.


Сейчас девушка продолжает работать в больнице, хотя планирует вернуться к учебе.

«У меня так сложилась жизнь, что теперь проживаю в Израиле. И все же планирую вернуться назад, ведь должна еще завершить обучение. Мы обязательно победим пандемию коронавируса и каждый сможет жить, как раньше», - резюмирует Юлия.
Тэги: коронавирус, Житомир, медики, Медсестра
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