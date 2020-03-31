Первого инфицированного коронавируса жителя Житомира выписали из больницы, однако лабораторное исследование все еще показало наличие вируса в организме.
Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает ТСН
.
У пациента обнаружили коронавирус 19 марта после возвращения из-за границы
. Почти две недели он находился в городской больнице №1, а 31 марта его выписали на самоизоляцию, которая еще 20 дней будет продолжаться дома.
"Там его будут контролировать как правоохранительные органы, так и наша семейная медицина"
, - сообщили в ОГА.
Следует заметить, что в регионе проверяют два подозрения на коронавирус у пациентов из Малина и Коростеня. Сейчас в Житомирской области известно о пяти случаях инфицирования коронавирусом
, среди которых один - летальный.
Больного COVID-19 житомирянина выписали из больницы, однако в его организме еще есть вирус
Не понимаю.
Он же с домашними так и так общаться будет!