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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 31 » 15:46:59

Больного COVID-19 житомирянина выписали из больницы, однако в его организме еще есть вирус

Вчера, 16:06:59 2257 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больного COVID-19 житомирянина выписали из больницы, однако в его организме еще есть вирус

 Первого инфицированного коронавируса жителя Житомира выписали из больницы, однако лабораторное исследование все еще показало наличие вируса в организме.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает ТСН.

У пациента обнаружили коронавирус 19 марта после возвращения из-за границы. Почти две недели он находился в городской больнице №1, а 31 марта его выписали на самоизоляцию, которая еще 20 дней будет продолжаться дома.



"Там его будут контролировать как правоохранительные органы, так и наша семейная медицина", - сообщили в ОГА.

Следует заметить, что в регионе проверяют два подозрения на коронавирус у пациентов из Малина и Коростеня. Сейчас в Житомирской области известно о пяти случаях инфицирования коронавирусом, среди которых один - летальный.
Тэги: Житомир, больница, коронавирус, житомирянин, Здоровье
Комментариев: 4
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:10:50, Вчера [Материал]
+7

Человек ещё вирусоноситель, человек ещё заразный, а его на все 4 стороны?
Не понимаю.
Он же с домашними так и так общаться будет!
kolia-68
2 kolia-608 (kolia-68)   • 22:00:24, Вчера [Материал]
+1

Если бы только....
Zefir
3 Моє місто (Zefir)   • 23:49:35, Вчера [Материал]
+1

А навіщо виписали???? Що би ходив і заражв???!!!!
melan
4 melan (melan)   • 00:32:16, Сегодня [Материал]
-1

скоро таких будет тысячи, больницы только для тяжелых.
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