«Итальянский синдром». В Житомире инфекционное отделение больницы переполнено больными на коронавирус

Больным COVID-19 везут кислород

- Прошу не верить тем блогерам и авторам постов в соцсетях, которые пишут, что коронавируса нет. Не верьте тем людям, которые говорят, что это обычная пневмония. Это не обычная пневмония! Вы не видели, как больные задыхаются, как жадно ловят глоток кислорода. Берегите себя и своих близких. Если вы забыли о коронавирусе, он о вас не забыл. Он в супермаркете, в маршрутке, на рынке – везде. Не пренебрегайте им, ходите в масках, мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, соблюдайте социальную дистанцию. Вирус, к сожалению, никуда не делся!