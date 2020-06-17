«Итальянский синдром». В Житомире инфекционное отделение больницы переполнено больными на коронавирус

«Если вы забыли о коронавирусе, то он про вас не забыл! Он в супермаркете, в маршрутке, на рынке – везде
».
Я застал Оксану Волкову, заведующую инфекционным отделением 1-й Житомирской горбольницы, в больничном дворе. Она просто стояла и смотрела на цветы.
- Вышла на минутку, чтобы снять накопившийся негатив, - пояснила она.
- Много негатива?
- Очень много. Отделение переполнено. И перевести в глазное отделение, которое перепрофилировали для больных COVID-19, я никого не могу – все больные тяжелые. А на прошлой неделе (в 10-х числах июня, - авт.) мы имели самый настоящий «итальянский синдром».
- То есть?
- Не было мест. Я просила облздрав, чтобы больных везли в районную больницу. Госпитализацию некоторых, не очень тяжелых, больных приходилось откладывать на несколько дней, пока появятся места. Если температура 37,2, сатурация нормальная, но есть пневмония, мы просили: «Приезжайте завтра».
- Какой у Вас рабочий день?
- С 9-ти до 16-ти. По факту же – с 8.00 и до сколько нужно. Считаю за счастье, если ухожу домой в 8 вечера. В пятницу 12 июня я приехала домой в половине 11-го. В субботу и воскресенье я – на работе. Нам говорят, вы получаете тройную зарплату. Поясню: мы получаем три оклада, с которых взимаются все налоги. У нас масса вакансий – приходите! Нам очень нужны сотрудники!
- Вы много лет посвятили инфекционному отделению. Это ваша любимая работа. Дает ли она какое-то удовлетворение.
- Я счастлива, когда выздоровевшие больные, особенно те, кто был на аппаратах искусственной вентиляции легких, уходят отсюда своими ногами. И говорю им: «Вы теперь можете отмечать второй день рождения». …Да, есть моральное удовлетворение. Но психо-эмоционального напряжения гораздо больше.
- Сколько у вас сейчас больных?
- Сорок. 28 тяжелых. На аппарате ИВЛ – одна. Вероятно, будет еще одна – не могли уговорить больную дышать через маску концентраторами. А сатурация (насыщенность крови кислородом) у нее падала. Не слушала рекомендаций доктора. Это может закончиться очень плохо.
Интересуюсь, бывает ли так, что несколько членов семьи заразились, а одного по неизвестным причинам не берет коронавирус.
- Есть такие случаи. У меня была семья, где у мужа, у детей был выявлен коронавирус. Муж – с пневмонией, у детей – легкая форма. А у жены коронавирус не подтвердился, хотя температура была, и вся семья лежала в одной палате. Вероятно, причиной температуры у женщины было другое заболевание.
Больным COVID-19 везут кислород
И тут Оксана Волкова сказала, что хочет сделать заявление. Цитируем:
- Прошу не верить тем блогерам и авторам постов в соцсетях, которые пишут, что коронавируса нет. Не верьте тем людям, которые говорят, что это обычная пневмония. Это не обычная пневмония! Вы не видели, как больные задыхаются, как жадно ловят глоток кислорода. Берегите себя и своих близких. Если вы забыли о коронавирусе, он о вас не забыл. Он в супермаркете, в маршрутке, на рынке – везде. Не пренебрегайте им, ходите в масках, мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, соблюдайте социальную дистанцию. Вирус, к сожалению, никуда не делся!
По информации Житомирского областного центра МОЗ, 16 июня в Житомире было подтверждено 3 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в областном центре подтверждено 356 случаев заболевания. 3 больных умерли. 147 полностью выздоровели. Надо полагать, что остальные еще болеют.
В Житомирской области по состоянию на 16 июня заболевших 1101, за последние сутки выявлено 11 новых больных. С начало эпидемии умерли 20 больны. Последний – 16-го июня. Выздоровели 559 человек, из них 12 выписались из больниц 16-го июня.
Автор статті: Богдан Луценко, газета "Субота"
Никто ни в одной стране не говорит открыто сколько на самом деле больных а все эти вакцины их еще создать надо это в лучшем случае сентябрь так что все вольны выбирать либо карантин либо помирай!
Не всем нужен ИВЛ, бОльшая часть спасается на кислородном концентраторе.
Ситуация начала улучшаться. Открыли магазины, рынки, автобусные линии, пляжи, рестораны.... Просьба была носить маски, сохранять дистанцию … Результат: каждый день увеличивается число зараженных из-за невыполнения рекомендаций. Вопрос введения нового карантина на повестке дня. Вывод: меньше демонстрируй свою ...тупость, что ли. Или сам подбери подходящее слово.