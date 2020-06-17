Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 18.06.2020    05:30:12
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 17 » 14:06:19

«Итальянский синдром». В Житомире инфекционное отделение больницы переполнено больными на коронавирус

Вчера, 14:19:09 3943 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Итальянский синдром». В Житомире инфекционное отделение больницы переполнено больными на коронавирус

 «Если вы забыли о коронавирусе, то он про вас не забыл! Он в супермаркете, в маршрутке, на рынке – везде».

Я застал Оксану Волкову, заведующую инфекционным отделением 1-й Житомирской горбольницы, в больничном дворе. Она просто стояла и смотрела на цветы.

- Вышла на минутку, чтобы снять накопившийся негатив, - пояснила она.

- Много негатива?

- Очень много. Отделение переполнено. И перевести в глазное отделение, которое перепрофилировали для больных COVID-19, я никого не могу – все больные тяжелые. А на прошлой неделе (в 10-х числах июня, - авт.) мы имели самый настоящий «итальянский синдром».

- То есть?

- Не было мест. Я просила облздрав, чтобы больных везли в районную больницу. Госпитализацию некоторых, не очень тяжелых, больных приходилось откладывать на несколько дней, пока появятся места. Если температура 37,2, сатурация нормальная, но есть пневмония, мы просили: «Приезжайте завтра».

- Какой у Вас рабочий день?

- С 9-ти до 16-ти. По факту же – с 8.00 и до сколько нужно. Считаю за счастье, если ухожу домой в 8 вечера. В пятницу 12 июня я приехала домой в половине 11-го. В субботу и воскресенье я – на работе. Нам говорят, вы получаете тройную зарплату. Поясню: мы получаем три оклада, с которых взимаются все налоги. У нас масса вакансий – приходите! Нам очень нужны сотрудники!

- Вы много лет посвятили инфекционному отделению. Это ваша любимая работа. Дает ли она какое-то удовлетворение.

- Я счастлива, когда выздоровевшие больные, особенно те, кто был на аппаратах искусственной вентиляции легких, уходят отсюда своими ногами. И говорю им: «Вы теперь можете отмечать второй день рождения». …Да, есть моральное удовлетворение. Но психо-эмоционального напряжения гораздо больше.

- Сколько у вас сейчас больных?

- Сорок. 28 тяжелых. На аппарате ИВЛ – одна. Вероятно, будет еще одна – не могли уговорить больную дышать через маску концентраторами. А сатурация (насыщенность крови кислородом) у нее падала. Не слушала рекомендаций доктора. Это может закончиться очень плохо.

Интересуюсь, бывает ли так, что несколько членов семьи заразились, а одного по неизвестным причинам не берет коронавирус.

- Есть такие случаи. У меня была семья, где у мужа, у детей был выявлен коронавирус. Муж – с пневмонией, у детей – легкая форма. А у жены коронавирус не подтвердился, хотя температура была, и вся семья лежала в одной палате. Вероятно, причиной температуры у женщины было другое заболевание.


Инфекционное отделение больницы Житомира переполнено больными
Больным COVID-19 везут кислород


И тут Оксана Волкова сказала, что хочет сделать заявление. Цитируем:

- Прошу не верить тем блогерам и авторам постов в соцсетях, которые пишут, что коронавируса нет. Не верьте тем людям, которые говорят, что это обычная пневмония. Это не обычная пневмония! Вы не видели, как больные задыхаются, как жадно ловят глоток кислорода. Берегите себя и своих близких. Если вы забыли о коронавирусе, он о вас не забыл. Он в супермаркете, в маршрутке, на рынке – везде. Не пренебрегайте им, ходите в масках, мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами, соблюдайте социальную дистанцию. Вирус, к сожалению, никуда не делся!


По информации Житомирского областного центра МОЗ, 16 июня в Житомире было подтверждено 3 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в областном центре подтверждено 356 случаев заболевания. 3 больных умерли. 147 полностью выздоровели. Надо полагать, что остальные еще болеют.

В Житомирской области по состоянию на 16 июня заболевших 1101, за последние сутки выявлено 11 новых больных. С начало эпидемии умерли 20 больны. Последний – 16-го июня. Выздоровели 559 человек, из них 12 выписались из больниц 16-го июня.

Автор статті: Богдан Луценко, газета "Субота"

Инфекционное отделение больницы Житомира переполнено больными
Тэги: больница, Житомир, коронавирус, Оксана Волкова
Комментариев: 15
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:27:55, Вчера [Материал]
-4

У вас на аппарате ИВЛ одна пациэнтка....не тысяча, а одна. К чему тут Итальянский синдром, Куда вы его лепите.?
Stiven30
7 Дмитрий (Stiven30)   • 15:47:25, Вчера [Материал]
+5

А простите вас известна статистика тогда пож-та цыфири в студию!
Никто ни в одной стране не говорит открыто сколько на самом деле больных а все эти вакцины их еще создать надо это в лучшем случае сентябрь так что все вольны выбирать либо карантин либо помирай!
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:02:37, Вчера [Материал]
-5

НА 7. Перечитайте статью....на вопрос сколько у вас сейчас больных ? ответ на аппарате ИВЛ одна. Да вон Президент даже хочет поболеть вирусом .для того чтобы продлить карантин... в противном случае америкосы шею надерут. Страну пока не получается развалить никак . А во вторых все подданые сдрыснут с Украины..Емигрируют от бедности и трагедии.
Mykhailo
12 Михаил (Mykhailo)   • 16:47:08, Вчера [Материал]
0

"не могли уговорить больную дышать через маску концентраторами"

Не всем нужен ИВЛ, бОльшая часть спасается на кислородном концентраторе.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:32:11, Вчера [Материал]
-8

Вы понимаете . что пока народ короновирусит чиновники обворовывают бюджет города , землю города, сессии проходят в закрытом режиме. В США уже переступили и забыли этот насморк...и у людей сейчас другая проблема как выжить. где заработать деньги, а не дают. А у нас не таже проблема?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:43:16, Вчера [Материал]
-11

Поэтому народ Америки вывалил на улицу против капиталистов с красным знаменем...народ голодных но не рабов
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:51:28, Вчера [Материал]
-3

Сегодня в Киеве толпа Шария затоптала знаменитого Карася... Видать эра Карасей закончилась.
Atillanta
5 Иванна (Atillanta)   • 14:53:23, Вчера [Материал]
-10

Местным и центральным властям снова нужен карантин, что бы спокойно воровать в особо крупных размерах, протаскивать нужные им законы, как то распродажа ресурсов страны, повышение тарифов, закрытие школ и больниц и т.д. Например, "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг" № 3613 от 09.06.2020, авторы: Лаба М.М., Кривошеев И.С., Костюх А.В. от партии Слуга Народа. Читайте что вас ждёт и коронавирустесь: https://strana.ua/opinions/273037-zakon-o-pohashenii-dolhov-po-zhkkh-zatronet-milliony-sudeb.html
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:09:51, Вчера [Материал]
-7

Народ живет своей жизнью. а власть своей. Это капец. Они оказались наглее Колымских педиков
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:53:12, Вчера [Материал]
-7

Греция открыла курортный сезон.. а у нас зазкрывают больницы на продажу. А народ держат в короновирусном стойле
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:14:07, Вчера [Материал]
-7

Не удержат.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:22:52, Вчера [Материал]
-8

Народ чего приуныл? Сколько пиндосов мы пережили..и тех, и этих и потом опять тех и этих переживем.. Александр Меланченко народ у нас класный ..но чиновники такие наперстки закрутили. что народ не успевает отдуплится. Молодеж просто обьязана реагировать на вызовы побыстрее . мозги ведь хорошо шарят.
Читатель
13 Дмитрий (Читатель)   • 19:46:03, Вчера [Материал]
+6

Слухай сюди…. У нас медицина получше вашей, вся информация открытая. Умерло чуть более 300 человек. Два месяца был жесточайший карантин, не работали маленькие магазины, кроме продовольственных, рынки, не ходили автобусы, железная дорога закрыта до сих пор. Не летали и до сих пор не летают самолеты и т.п.
Ситуация начала улучшаться. Открыли магазины, рынки, автобусные линии, пляжи, рестораны.... Просьба была носить маски, сохранять дистанцию … Результат: каждый день увеличивается число зараженных из-за невыполнения рекомендаций. Вопрос введения нового карантина на повестке дня. Вывод: меньше демонстрируй свою ...тупость, что ли. Или сам подбери подходящее слово.
Fenugreek
14 Alex (Fenugreek)   • 19:57:33, Вчера [Материал]
+3

Итальянский сидром!!!??? Это чисто украинский синдром!!! С его рехформами в медицине!! Если тестируют только тех у кого уже явные выраженные симптомы а тех у кого их нет!? Во многом сами граждане не дисциплинированы. Да и от государства нет никакой помощи населению. Толи ещё будет.
1-10 11-11
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus