«К смертям не привыкаешь». Как в Житомире спасают тяжелых пациентов с COVID-19

В Житомире пациентов с COVID-19 принимают две городские больницы - №1 и №2. В сентябре, когда первая перестала справляться с потоком больных коронавирусом, открыли больницу второй волны. Они дежурят по три дня - каждая поочередно принимает всех пациентов из города.
Журналистам издания "Громадське
" удалось попасть в ковидное отделение Житомирской городской больницы №2 и показать, как там спасают тяжелых пациентов.
В сентябре кардиологию переоборудовали на ковидное отделение. Сейчас практически весь четырехэтажный корпус на 200 коек принимает пациентов с коронавирусом. Из приоткрытой двери палат видно больных с кислородными масками. Время от времени слышится кашель.
Старшая медицинская сестра Елена Журавель провела журналистов в помещение с надписью «Столовая»:
«Теперь это отдельный мобильный рентген-кабинет. Здесь делают снимки легких пациентам с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом».
Помещение переоборудовали, потому пациенты в инфекционной не могут выходить из палат. Позволяют только в туалет. Еду разносят к кроватям.
«На рентген приходят тяжелые пациенты, которые не могут дышать, не могут стоять. Последней была женщина 71 года, ее привезли на тележке. Ей очень трудно было, - лаборантка комментирует снимки пациентов и показывает пораженные зоны легких. - Здесь должны быть светлые части, а они - темные. Я эти снимки дальше передаю врачу, и уже тогда решают, госпитализируют человека, или нет».
В конце коридора удалось встретить заведующего инфекционным отделением:
«Я - кардиолог, но уже три месяца работаю ковидологом. Я хочу остаться кардиологом, но кто-то должен выполнять эту работу».
Олесь Кутний рассказывает, что его отделение первым начало принимать ковидных пациентов, потому что здесь больше кислородных точек - в среднем по три в палате.
Вместе с заведующим журналисты зашли в первую палату. Там из трех пациентов только одна женщина на кислородной поддержке. Заведующий показал прибор на стене:
«Вот так выглядит кислород. Он проходит через дистиллированную воду, которая увлажняет его, и через трубку идет к пациенту. Это может быть носовая маска, носовая канюля (трубка для ввода веществ, — ред.) или маска с мешком».
Кислородная поддержка нужна пациенту, когда сатурация — уровень кислорода в крови — 93% и ниже. В тяжелых случаях, когда человек не может самостоятельно дышать, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие пациенты лежат этажом ниже — в реанимации.
Во второй палате лежат трое мужчин. Четвертого выписали утром: «Здесь двое больных лежат на кислородной поддержке, а один — без кислорода»
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Разговор поддерживает пациент без кислородной маски:
— Я практически здоров. Спасибо врачу!
— Не надо меня хвалить, — отвечает Олесь Кутний.
— Врач от Бога, — Николай Кравец продолжает хвалить заведующего и рассказывает свою историю. — Мне повезло, я обошелся без кислорода. Началось все с гриппа, а закончилось — сами видите где. Антибиотики не помогали.
Николай попал в больницу неделю назад. Ранее здесь лежала его жена, тоже с ковидом. Она уже выздоровела.
Рядом с Николаем лежит пациент с кислородной маской. Ему трудно говорить: «Я лежу уже 19 дней. Перевели на кислород, потому что задыхался. С маской лежу полторы недели».
— У него завтра день рождения, — восклицает Николай.
— Да, 67 лет, — отвечает больной в маске.
Олесь Кутний ведет в следующую палату. Подходит к пожилой пациентке, которая лежит в кислородной маске с мешком. Такая маска дает больше кислорода, чем другие. Тяжелое дыхание больной слышно на всю палату.
«Вытаскиваем мы эту больную, вытаскиваем! Это тяжелая пациентка с двусторонней пневмонией, которую мы лечим 15 дней. Все методы перепробовали», — говорит Олесь Иванович.
«Доктор, вытащите меня?» — через маску обессилено спрашивает пациентка.
«Вытащим! Я что — зря про вас рассказываю?» — убеждает врач.
На третьем этаже находится ковидная реанимация. Сюда преимущественно попадают тяжелые пациенты, имеющие сопутствующие заболевания и нуждающиеся в искусственной вентиляции легких.
Есть два вида ИВЛ: инвазивный — когда человеку вставляют трубку и вводят человека в медикаментозный сон, и неинвазивный — аппарат через маску сам качает воздух с кислородом.
«Стараемся пациентов максимально тянуть на неинвазивной вентиляции, потому что на инвазивной выживает меньший процент, — рассказывает Денис Кусняк, врач-анестезиолог ковидной реанимации. — У нас один такой аппарат, что проще. Кого на него класть — решают несколько врачей. Это — непросто. Но человек предполагает, а Бог располагает. Кто должен выжить — не доходит до инвазивной вентиляции».
О смерти здесь говорят часто. Олесь Кутний говорит, что только за выходные погибли пять пациентов:
«Это трудно, потому что такого за всю свою жизнь я не видел. К смертям не привыкаешь. Даже если их много. Потому что каждая смерть — это смерть человека».
Во дворе у ковидного корпуса стоит большой криоцилиндр с 6 тоннами кислорода. Его установили две недели назад
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Больница заплатила 700 тысяч гривен за установку криоцилиндра, а саму бочку (которая стоит 2 миллиона гривен) фирма-поставщик предоставила бесплатно при условии, что заправлять кислород будут только они. Такое же оборудование планируется установить и в городской больнице №1.
По расчетам Владислава Дубчака, заместителя директора по техническим вопросам, с чем числом больных, которые сейчас нуждаются в кислородной поддержке, бочки хватит на 10 дней. Если все койки будут заняты, да еще и поставят новые, этого кислорода хватит на 3-4 дня.
«Мы бы на одних баллонах не протянули. Компания, которая их привозила, уже в области начала отказывать. Их — не больше 50 штук, а на тот момент мне нужно было уже 60-70. Где взять дополнительные? — рассказывает Владислав. — Бывало и такое, что приходилось обращаться к мэру, чтобы тот помог с кислородом в выходные. Он входил в ситуацию, и машина приезжала».
Пока не установили бочку, больница обеспечивали пациентов кислородом из баллонов и трех малых криоцилиндров.
«До коронавируса одного цилиндра хватало на две недели. Он шел на операции и реанимацию. Сейчас такого цилиндра хватает максимум на сутки, и то приходится переключать на баллоны, потому что замерзает редуктор из-за свойств кислорода. А одного баллона хватает только на 30 минут»
, — говорит Владислав.
Раньше на кислородной станции круглосуточно дежурили специалисты, чтобы вовремя переключать с одного баллона на другой. Когда в баллоне падает давление, пациент это чувствует. Теперь с новым криоцилиндром таких проблем не будет, потому что через него кислород поступает к пациентам бесперебойно.
Сейчас больница готовит еще один корпус для ковидных пациентов, где будет 80 коек с кислородом.
Хотя Олесь Кутний уверяет, что они справляются с количеством больных и потребности в новом корпусе пока нет. Говорит, что оптимальным вариантом будет выдержать так до конца пандемии:
Текст: Виктория Слобода
«Все-таки выживают больные. Я вижу, как иногда эта пневмония прогрессирует. И когда удается ее остановить, не довести пациента до аппарата искусственной вентиляции, ты понимаешь, что все эти люди, которые могли умереть — выжили. Это большое дело».
Фото: Анастасия Власова