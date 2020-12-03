«К смертям не привыкаешь». Как в Житомире спасают тяжелых пациентов с COVID-19

«Теперь это отдельный мобильный рентген-кабинет. Здесь делают снимки легких пациентам с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом».

«На рентген приходят тяжелые пациенты, которые не могут дышать, не могут стоять. Последней была женщина 71 года, ее привезли на тележке. Ей очень трудно было, - лаборантка комментирует снимки пациентов и показывает пораженные зоны легких. - Здесь должны быть светлые части, а они - темные. Я эти снимки дальше передаю врачу, и уже тогда решают, госпитализируют человека, или нет».

«Я - кардиолог, но уже три месяца работаю ковидологом. Я хочу остаться кардиологом, но кто-то должен выполнять эту работу».

«Вот так выглядит кислород. Он проходит через дистиллированную воду, которая увлажняет его, и через трубку идет к пациенту. Это может быть носовая маска, носовая канюля (трубка для ввода веществ, — ред.) или маска с мешком».

— Я практически здоров. Спасибо врачу!

— Не надо меня хвалить, — отвечает Олесь Кутний.

— Врач от Бога, — Николай Кравец продолжает хвалить заведующего и рассказывает свою историю. — Мне повезло, я обошелся без кислорода. Началось все с гриппа, а закончилось — сами видите где. Антибиотики не помогали.

— У него завтра день рождения, — восклицает Николай.

— Да, 67 лет, — отвечает больной в маске.

«Вытаскиваем мы эту больную, вытаскиваем! Это тяжелая пациентка с двусторонней пневмонией, которую мы лечим 15 дней. Все методы перепробовали», — говорит Олесь Иванович.



«Доктор, вытащите меня?» — через маску обессилено спрашивает пациентка.

«Вытащим! Я что — зря про вас рассказываю?» — убеждает врач.

«Стараемся пациентов максимально тянуть на неинвазивной вентиляции, потому что на инвазивной выживает меньший процент, — рассказывает Денис Кусняк, врач-анестезиолог ковидной реанимации. — У нас один такой аппарат, что проще. Кого на него класть — решают несколько врачей. Это — непросто. Но человек предполагает, а Бог располагает. Кто должен выжить — не доходит до инвазивной вентиляции».

«Это трудно, потому что такого за всю свою жизнь я не видел. К смертям не привыкаешь. Даже если их много. Потому что каждая смерть — это смерть человека».

«Мы бы на одних баллонах не протянули. Компания, которая их привозила, уже в области начала отказывать. Их — не больше 50 штук, а на тот момент мне нужно было уже 60-70. Где взять дополнительные? — рассказывает Владислав. — Бывало и такое, что приходилось обращаться к мэру, чтобы тот помог с кислородом в выходные. Он входил в ситуацию, и машина приезжала».

«Все-таки выживают больные. Я вижу, как иногда эта пневмония прогрессирует. И когда удается ее остановить, не довести пациента до аппарата искусственной вентиляции, ты понимаешь, что все эти люди, которые могли умереть — выжили. Это большое дело».