В Житомире первый пациент вылечился от коронавируса

Житель Житомира, которому 19 марта диагностировали коронавирус, вылечился. 49-летний мужчина известен житомирянам, как Вадим Оптимист.
Сразу после заболевания мужчина начал активно вести в соцсети страницу, где рассказывал о ходе болезни, своем состоянии и лечении.
Сегодня, 14 апреля, житомирянин сообщил, что в его организме больше нет вируса.
"Ура Друзья! У меня две новости и обе хорошие: Первое - повторный тест ПЦР показал отсутствие вируса у меня в организме. И второе наверное даже более важное - от меня никто не заразился. Меры самоизоляции, принятые мной сразу по возвращении принесли результат", – написал мужчина.
Житомирянин также записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей и родных.
Яка доля цих людей? Вони здорові?