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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 14 » 15:45:19

В Житомире первый пациент вылечился от коронавируса

Сегодня, 16:15:19 561 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире первый пациент вылечился от коронавируса

 Житель Житомира, которому 19 марта диагностировали коронавирус, вылечился. 49-летний мужчина известен житомирянам, как Вадим Оптимист.

Сразу после заболевания мужчина начал активно вести в соцсети страницу, где рассказывал о ходе болезни, своем состоянии и лечении.

Сегодня, 14 апреля, житомирянин сообщил, что в его организме больше нет вируса.

"Ура Друзья! У меня две новости и обе хорошие: Первое - повторный тест ПЦР показал отсутствие вируса у меня в организме. И второе наверное даже более важное - от меня никто не заразился. Меры самоизоляции, принятые мной сразу по возвращении принесли результат", – написал мужчина.

Житомирянин также записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей и родных.
 

Как сообщал "Журнал Житомира", первого инфицированного коронавируса жителя Житомира выписали из больницы в конце марта, однако лабораторное исследование все еще показывало наличие вируса в организме. Коронавирус житомирянин подцепил во время путешествия в Австрию и Германию.
Тэги: Житомир, лечение, коронавирус
Комментариев: 3
LeonXS
1 Сергій (LeonXS)   • 16:51:29, Сегодня [Материал]
0

Так вияснили, 30 людей з ними у автобусі їхало чи 10 чи тільки дитина?
Яка доля цих людей? Вони здорові?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:54:47, Сегодня [Материал]
0

а как там уголовное дело, которое Сухомлин в фейсбучике открыл, поживает?
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 17:02:29, Сегодня [Материал]
0

Сережка попиарился на больном и вперед дальше искать жертв для пиара, выборы же скоро.....
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