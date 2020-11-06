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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 6 » 08:27:02

Нагрузка за пределами возможностей: в больнице Житомира один врач помогает 20-30 COVID-больным

Сегодня, 08:48:02 147 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нагрузка за пределами возможностей: в больнице Житомира один врач помогает 20-30 COVID-больным

 В городской больнице Житомира №2 имени Павлусенко одному врачу приходится оказывать помощь 20-30 больным коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала СК1 сообщил заведующий инфекционным отделением больницы №2 Олесь Кутний, передает Укринформ.
 

"Нагрузка, которую мы несем за пределами возможностей. У нас большой объем работы для медсестер, санитарок и врачей. Нагрузка на врача доходит до 20-30 больных, а это пациенты в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. В своем отделении я не видел еще врача, который не перерабатывал", - отметил Кутний.


По его словам, во второй горбольнице развернули 200 мест для больных с коронавирусом, из которых 155 уже заняты. За сутки в медучреждение госпитализировано 42 пациента.

Напомним, ранее областная комиссия приняла решение передать больницу №2 под лечение больных коронавирусом, однако Житомир не может пойти на такой шаг и развертывает койки в других корпусах.
 
Тэги: лечение, Житомир, врачи, коронавирус
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