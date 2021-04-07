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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 7 » 17:55:57

Житомирский врач о лечении ковид-пациентов: Летальность у реанимационных больных 60-70%

Вчера, 18:10:57 1189 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский врач о лечении ковид-пациентов: Летальность у реанимационных больных 60-70%

 Covid-19: кто-то переносит болезнь в легкой форме, некоторых пациентов приходится лечить в отделениях интенсивной терапии. Медики констатируют: 1 из 20 пациентов с коронавирусом требует интенсивной терапии, которая может включать в себя наркоз и искусственную вентиляцию легких.

Сегодня, во Всемирный день здоровья, Житомирский городской совет опубликовала интервью с врачом-анестезиологом Василием Шутенко, который работает со «сложными» пациентами, больными ковид, в отделении интенсивной терапии городской больницы №2.

Какова сейчас ситуация в больнице?

На сегодня 238 пациентов с ковидом или с подозрением находятся в больнице. Всем этим людям необходима кислородная терапия. В ковидной реанимации находится 12 пациентов, 8 из них - на искусственной вентиляции легких.

Какова ситуация с количеством коек, с кислородными точками в вашем медицинском учреждении?

Лечение болезни требует предоставления кислорода пациентам. Проблем с кислородом вообще нет. У нас 280 коек, из них 250 оборудованы кислородными точками. Если пациент лежит на месте, где кислородной точки нет, но в ней нуждается, мы переводим его на это место. Без присмотра пациенты не остаются.

Кого подключаете к кислороду?

К кислороду подсоединяем тех людей, показатель сатурации у которых - 92%. Если кислорода менее 92% - это показания к госпитализации и кислородной терапии. Если же и кислородная терапия не помогает, то есть кислород не разгоняется, это вредит всем органам и системам человеческого организма и является показанием к подключению человека к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня слышно много историй: «человек еще вчера ходил, а сегодня легкие уже сгорели». Расскажите об этом.

Речь идет о быстром прогрессировании болезни, когда очень быстро и резко поражаются легкие. В норме легкие - как воздушный шарик, бросить в воду - плавает. При вирусной пневмонии или респираторном дистресс-синдроме (отека легких) ткань воспаляется и отекает. В Украине уже есть два мутировавших вируса - британский и южно-африканский. Вирус мутировал и теперь поражает молодежь. В Житомирской области среди инфицированных обнаруживают мутировавший британский вирус, который часто поражает молодых людей и характеризуется тяжелой формой течения.

Попадание в реанимацию - это еще не равно ИВЛ? Много пациентов нуждаются в ИВЛ?

На сегодня в реанимации мы забираем тех пациентов, которые нуждаются в ИВЛ. Человек, который нуждается в искусственной вентиляции, может иметь тяжелую сопутствующую патологию, и необходимо постоянное присутствие рядом с ним медперсонала. На сегодня в реанимации интенсивной терапии находится 12 пациентов, хотя рассчитана она на 6. Если человеку становится легче, он, так сказать, «раздышивается», сатурация (ред. - уровень кислорода) держится, переводим его в интенсивную терапию. Бывают случаи, когда за день-два человек «раздышивается», иногда нужно три недели.

Обеспечение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких было приоритетной задачей медицинской системы в начале пандемии. В вашей больнице сколько сейчас установлено аппаратов ИВЛ для спасения тяжелобольных COVID-19?

На сегодня в Больнице №2 - 12 ИВЛ, все они находятся в ковидной реанимации. 8 аппаратов постоянно в работе, 4 - страхуют. В прошлом году городской совет за средства местного бюджета купил ИВЛ фирмы HAMILTON-C6. Такой аппарат высокого класса имеет Больница №2, Больница №1 и Детская больница, в которой находится HAMILTON-C3. В таких ИВЛ есть функция интеллектуальной вентиляции. Когда применяется инвазивная вентиляция, врач сам выставляет пол пациента и рост, просчитывается масса тела, и каждый пятый-шестой цикл компьютерная программа просчитывает, какие параметры вентиляции пациента являются лучшими для него. То есть с помощью датчиков ИВЛ сам подстраивается под пациента.

Имеют ли соответствующую подготовку работы с аппаратами искусственной вентиляции легких врачи-анестезиологи?

Да. Все 11 анестезиологов нашей больницы работают с ИВЛ. Однако, мы меняем друг друга, ведь и другие болезни и операции никто не отменял. Поэтому сегодня кто-то работает в ковидной реанимации, другие - в общей ...

Какой процент летальности пациентов, попавших в реанимацию из-за тяжелого течение COVID?

Летальность у реанимационных больных, как и в Европе, остается достаточно высокой - 60-70%.

Чему равны шансы на жизнь человека, подключенного к ИВЛ?

Шансы на жизнь растут. Бывает, день-два состояние человека стабилизируется, другим - необходима неделю для стабилизации, еще другим - и трех недель мало для «раздышивания». Главное - не упустить момент, когда возникает необходимость подключить пациента к ИВЛ.

Бывали случаи, когда вентиляция легких дала серьезные осложнения?

Конечно, каждый человек индивидуален. Когда включается аппарат, увеличивается давление вдоха и выдоха, то есть мы заставляем человека «дышать в грелку». При буллезной форме легкие растягиваются и плохо сокращаются альвеолы, бывает такое осложнение, надрываются и лопаются. Попасть внутрь организма человека и таким образом оценить его статус невозможно, а потому - мы ходим по лезвию ножа.

Пациентам после искусственной вентиляции легких необходим длительный реабилитационный период?

Часто идет осложнение пневмофиброза, то есть уплотнения легочной ткани. Самый первый наш пациент, кстати анестезиолог, в сентябре прошлого года был около месяца на ИВЛ, после чего - у него были осложнения и тромбозы, долго был на кислородной терапии, домой поехал с кислородным концентратором. «Раздышался» только в декабре и перед новым годом уже вышел на работу.

Ваш персонал болеет?

Болеет, потому что врачи ничем не отличаются от других людей.

Как специалист, скажите, что на сегодня самое трудное в работе с больными COVID-19?

Смотреть в глаза человеку, которые просит помощи, а ты не знаешь чем ему помочь. А еще труднее - позвонить родственникам и сказать весть ...

ИВЛ - это приговор?

ИВЛ - это не приговор, а один из важных элементов лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Что, по вашему мнению, может спасти человечество от пандемии? Догадываюсь, что вы скажете, ведь вы первый в Житомире медик, который вакцинировался ...

Да. Я первым вакцинировался и отца своего вакцинировал. Большой проблемой на сегодня является антивакцинальная кампания, которая приводит к антивакцинальным настроениям людей. Люди отказываются от вакцины, потому что боятся. И только вакцинация может спасти человечество от ковида.
Тэги: коронавирус, врач, Житомир, интервью, лечение
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:28:16, Вчера [Материал]

Вышел попугать народ. Говорят. что ты ляпнулся вакциной и у тебя пальцы в дулю скрутились?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:34:18, Вчера [Материал]

До грипозного вируса летальность в реанимации была ещё больше. Года четыре назад лежал в реанимации то в соседней палате с 9 до 11 крякнуло три пациэнта. А четвёртый сбежал с калоприёмником. Его искали и в морге и под кроватями и нашли дома. Возвращатся в реанимацию он отказался и выжил.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 20:15:14, Вчера [Материал]

попробуем вытащить нарратив из этого кейса....
что мы имеем в цифрах?
в ковидной реанимации лежат - 12 человек
из них под ИВЛ - 8
если летальность "как вевропе" то из них когда-то помрут семеро
масштабы пандемии поражают

в неназванной стране столько детей за час в школах расстреливают из автоматического оружия....
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