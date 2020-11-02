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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 2 » 12:48:54

Отель в Житомире могут перепрофилировать для приема пациентов с COVID-19

Сегодня, 13:13:54 1183 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отель в Житомире могут перепрофилировать для приема пациентов с COVID-19

 В Житомире из-за загруженности больниц больными и людьми с подозрением на коронавирус могут начать размещать пациентов в легкоатлетическом манеже и коммунальном отеле.

Об этом 2 ноября на брифинге сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Мы рассматриваем перепрофилирование заведений, а именно: легкоатлетический манеж нашего стадиона "Полесье" в Житомире, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коростене, отель "Украина" в Житомире и детско-юношеская спортивная школу в Малине. Вчера дали указание проверить эти заведения относительно возможности их перепрофилирования, а о мобильных госпиталях речь пока не идет", - сказал председатель ОГА.


По состоянию на 2 ноября в больницах первой волны загруженность коек составляет 81,2%.

Как сообщал "Журнал Житомира", на Житомирщине полностью перепрофилировать под лечения больных COVID-19 планируют больницы в Коростышеве, Черняхове, Бердичеве и Малине. Также в планах добавить в перечень учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с COVID-19 корпус областной клинической больницы.
Тэги: лечение, Житомир, коронавирус
Комментариев: 6
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 13:28:07, Сегодня [Материал]

Лучше переквалифицировать здание областной администрации. Там все равно сидят одни бестолочи.
Mira
2 Irina (Mira)   • 13:50:23, Сегодня [Материал]

Так может надо начать что-то делать, чтобы не допускать ситуации когда людей надо будет размещать в отелях???
Сегодня в городе ничего не изменилось, а ведь красная зона. В магазинах без масок или маски с открытым носом. Где полиция, где охрана магазина?
Или все думают что они бессмертные? Может пора задуматься?
Pound
3 Life is life (Pound)   • 14:09:06, Сегодня [Материал]

Поліція заробляє гроші на трасі для керівництва.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:55:12, Сегодня [Материал]

Откройте вторую городскую больницу имени Павлусенко. И верните уволивших врачей. А то как-то выглядите подозрительно.
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 15:14:30, Сегодня [Материал]

http://zhzh.info/news/2020-09-17-44106
Marine
5 Руслана (Marine)   • 15:10:24, Сегодня [Материал]

Вы прикалываетесь? Пойдите в Глобал там 80% людей без масок в том числе продавцы. В Ашане полно людей о дистанции разговора нет. Маршрутки водители без масок. Кафе работают. Для такой болячки это идеальные условия, ведь нашему народу наплевать.
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