Отель в Житомире могут перепрофилировать для приема пациентов с COVID-19

В Житомире из-за загруженности больниц больными и людьми с подозрением на коронавирус могут начать размещать пациентов в легкоатлетическом манеже и коммунальном отеле.
Об этом 2 ноября на брифинге сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"Мы рассматриваем перепрофилирование заведений, а именно: легкоатлетический манеж нашего стадиона "Полесье" в Житомире, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коростене, отель "Украина" в Житомире и детско-юношеская спортивная школу в Малине. Вчера дали указание проверить эти заведения относительно возможности их перепрофилирования, а о мобильных госпиталях речь пока не идет", - сказал председатель ОГА.
По состоянию на 2 ноября в больницах первой волны загруженность коек составляет 81,2%.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирщине полностью перепрофилировать под лечения больных COVID-19
планируют больницы в Коростышеве, Черняхове, Бердичеве и Малине. Также в планах добавить в перечень учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с COVID-19 корпус областной клинической больницы.
Сегодня в городе ничего не изменилось, а ведь красная зона. В магазинах без масок или маски с открытым носом. Где полиция, где охрана магазина?
Или все думают что они бессмертные? Может пора задуматься?