Отель в Житомире могут перепрофилировать для приема пациентов с COVID-19

"Мы рассматриваем перепрофилирование заведений, а именно: легкоатлетический манеж нашего стадиона "Полесье" в Житомире, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коростене, отель "Украина" в Житомире и детско-юношеская спортивная школу в Малине. Вчера дали указание проверить эти заведения относительно возможности их перепрофилирования, а о мобильных госпиталях речь пока не идет", - сказал председатель ОГА.