Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 04.09.2020    13:43:42
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 4 » 13:04:22

COVID-19 - это не фейк: врач показала очередь скорых под инфекционным отделением в Житомире

Сегодня, 13:04:22 354 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
COVID-19 - это не фейк: врач показала очередь скорых под инфекционным отделением в Житомире

 Врач Инна Бондарчук-Полищук пристыдила украинцев за легкомысленное отношение к пандемии коронавируса и продемонстрировала показательное фото с очередью скорых под инфекционным отделением Центральной городской больницы №1 Житомира.

Фотографией медик поделилась на личной странице в Facebook и отметила, что это лучший аргумент против утверждений людей, которые считают COVID-19 выдумкой.
 

"Эти фотографии для тех, кто пишет в Facebook, что коронавирус - это все фейк, что это только отмывание средств. А вот теперь вам доказательства. 10:00 утра, очередь скорой помощи с больными возле инфекционного отделения", - написала врач.


По ее словам, у всех или подозрение, или подтвержденный COVID-19, и такие очереди скорых - каждый день.

"А если и этих доказательств кому-то мало, то приходите в отделение и увидите все сами", - обратилась женщина к украинцам.

Тэги: больница, коронавирус, Житомир, скорая помощь
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus