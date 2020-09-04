COVID-19 - это не фейк: врач показала очередь скорых под инфекционным отделением в Житомире

Врач Инна Бондарчук-Полищук пристыдила украинцев за легкомысленное отношение к пандемии коронавируса и продемонстрировала показательное фото с очередью скорых под инфекционным отделением Центральной городской больницы №1 Житомира.
Фотографией медик поделилась на личной странице в Facebook
и отметила, что это лучший аргумент против утверждений людей, которые считают COVID-19 выдумкой.
"Эти фотографии для тех, кто пишет в Facebook, что коронавирус - это все фейк, что это только отмывание средств. А вот теперь вам доказательства. 10:00 утра, очередь скорой помощи с больными возле инфекционного отделения", - написала врач.
По ее словам, у всех или подозрение, или подтвержденный COVID-19, и такие очереди скорых - каждый день.
"А если и этих доказательств кому-то мало, то приходите в отделение и увидите все сами"
, - обратилась женщина к украинцам.