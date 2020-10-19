В Житомире зараженых коронавирусом с высокой температурой «лечат» по телефону

В Житомире семейные врачи не торопятся направлять выездные бригады скорой помощи даже к больным с высокой температурой. Соответственно, анализы не берут, осмотр не проводят, легкие и бронхи не прослушивают. «Лечат» исключительно по телефону.

Семья из трех человек заболели коронавирусом

В редакцию обратились читатели. Семья из трех человек имеет симптомы, схожие с COVID-19: сухой кашель, невосприятие вкуса и запаха, слабость, диарея. При этом у 16-летней дочки COVID-19 был диагностирован официально. Она перенесла заболевание на ногах, и педиатр без дополнительного тестирования выдал ей справку о том, что она здорова. Родители же девушки «лечатся» по телефону у семейного врача. Чем болеют – знают, но чего лечатся, не совсем понимают.

Дело в том, что они пожаловались на свое самочувствие семейному врачу по телефону. Несмотря на то, что они (муж и жена) были в контакте с больной COVID-19 (своей дочерью) и буквально давились сухим кашлем при температуре 38,5, семейный врач не направила к ним на дом бригаду неотложной медпомощи, которая находится в ведении городского Центра первичной медико-санитарной помощи. Зато прописала антибиотики (которые, как известно, при вирусных заболеваниях неэффективны). А потом, когда антибиотики не помогли, прописала стероид «Дексаметазон», который рекомендуется прописывать больным именно COVID-19, причем только в самых крайних случаях.

Лишь телефонные рекомендации

Итак, чета обратившихся в редакцию житомирян получает лишь телефонные рекомендации семейного врача, когда удается дозвониться. При этом выездную бригаду Центра первичной медико-санитарной помощи семейный врач к ним не направляла. Соответственно, анализы у них не брали, осмотра не проводили, легкие и бронхи не прослушивали. То есть, формально они COVID-19 не больны. Читатели спросили, действительно ли их правильно «лечат» или власти просто не хотят портить статистику заболеваемости COVID-19 и занимать койко-места в переполненных больницах, а семейный врач надеется, вдруг они сами поправятся, без активной медпомощи?



Наши читатели также попросили помочь выяснить, если они живут в пригородном селе, но заключили декларацию с городским семейным врачом, кто должен направлять к ним выездную бригаду неотложно медпомощи?

Обратилась к директору Людмиле Бондаренко

С этим вопросом и рядом других вопросов редакция обратилась к медицинскому директору КП «Центр первичной медико-санитарной помощи Житомирского городского совета» Людмиле Бондаренко. Итак:

– Здравствуйте, Людмила Григорьевна. Просим Вас ответит на несколько вопросов наших читателей. Первый вопрос: семья живет в пригородном селе, но подписала декларацию с семенным врачом городского центра первичной медико-санитарной помощи. Кто должен направлять к ним в случае необходимости бригаду неотложной медпомощи?

– Эти люди должны обратиться к своему семейному доктору, независимо от места проживания. Дальнейшую тактику лечения организовывает он. И если необходим осмотр на дому, такой осмотр проводится.

– То есть, приезжает бригада неотложной медицинской помощи?

– Да, приезжает бригада, обеспеченная всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и проводит осмотр больного.

– Конкретный пример: в семье переболела дочка. Легко переболела. Затем почувствовала себя плохо мама. Позвонила врачу, которая, ничуть не сомневаясь, предложила ей приехать в поликлинику и сдать анализы. IFA-тест, естественно, ничего не показал, поскольку с момента заражения прошло мало времени и антитела не успели образоваться. Врач диагностировала одностороннее воспаление легкого и прописала антибиотик. Все правильно было сделано?

– В каждом конкретном случае надо разобраться, и тогда я смогу дать исчерпывающий ответ. Но если есть подозрение на COVID-19, однозначно выезжает на дом мобильная бригада и делает забор материала для проведения ПЦР-теста.

– В данном случае бригада не выехала. И, общаясь с переболевшими COVID-19, я заметил, что семейные врачи не торопятся направлять мобильные бригады к больным с симптомами COVID-19.

– Каждый доктор разбирается с пациентом сам. Я не могу это комментировать.

Если же у кого-то есть сомнения в квалификации семейного врача, Людмила Григорьевна рекомендовала перезаключить декларацию с другим врачом, которому человек доверяет. Если же возникает конфликтная ситуация, посоветовала обратиться к ней (тел. № горячей линии КП «Центр первичной медико-санитарной помощи Житомирского городского совета: +380 (412) 432-000; моб. номер Л.Бондаренко, который редакции предоставила оператор горячей линии Центра: 067-907-24-51.



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