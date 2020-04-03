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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 3 » 16:33:51

У 78-летней женщины из Житомира подтвердили коронавирус

Вчера, 16:46:30 2376 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У 78-летней женщины из Житомира подтвердили коронавирус

 В Житомирской области лабораторно подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у двух жителей Коростеня и у одной больной из Житомира.
 

"Главный государственный санитарный врач Житомирской области Парамонов З.М. сообщает, что на 03.04.2020 г. по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, были исследованы материалы от 15 больных из области. Из них - 3 случая ПОДТВЕРЖДЕНИЕ заболевания СОVID-19 в г. Житомир - 1, г. Коростень - 2", - говорится в сообщении.


Мэр Житомира подтвердил информацию о еще одном случае заболевания. Речь идет о 78-летней житомирянке, которая на днях вернулась из Испании.

"Получили результаты из лаборатории. Есть 4 неподтвержденных случая #Covid_19 и один подтвержденный. Речь идет о 78-летней житомирянке, которая вернулась из Испании", - написал в соцсети Сергей Сухомлин.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире 1 апреля госпитализировали в инфекционное отделение 78-летнюю женщину, у которой экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус
Тэги: коронавирус, Житомир, covid-19
Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 16:55:12, Вчера [Материал]
+2

Схоже що у нас не дуже перевіряють контактних персон одразу поки вони не почнуть скаржитись, бо інакше одразу б було 1 підтверджений, 10-30 з кола контактів підозр. Так мало б бути.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 17:06:34, Вчера [Материал]
0

а ще дуже оперативно роблять аналіз: жінку госпіталізували 1-го квітня, результати маємо під вечір 3-го квітня.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 23:08:43, Вчера [Материал]
+1

вообще-то для ПЦР три дня это довольно быстро....
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