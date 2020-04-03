У 78-летней женщины из Житомира подтвердили коронавирус

"Главный государственный санитарный врач Житомирской области Парамонов З.М. сообщает, что на 03.04.2020 г. по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, были исследованы материалы от 15 больных из области. Из них - 3 случая ПОДТВЕРЖДЕНИЕ заболевания СОVID-19 в г. Житомир - 1, г. Коростень - 2", - говорится в сообщении.