У 78-летней женщины из Житомира подтвердили коронавирус

В Житомирской области лабораторно подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр.
Отмечается, что коронавирус обнаружили у двух жителей Коростеня и у одной больной из Житомира.
"Главный государственный санитарный врач Житомирской области Парамонов З.М. сообщает, что на 03.04.2020 г. по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, были исследованы материалы от 15 больных из области. Из них - 3 случая ПОДТВЕРЖДЕНИЕ заболевания СОVID-19 в г. Житомир - 1, г. Коростень - 2", - говорится в сообщении.
Мэр Житомира подтвердил информацию о еще одном случае заболевания. Речь идет о 78-летней житомирянке, которая на днях вернулась из Испании.
"Получили результаты из лаборатории. Есть 4 неподтвержденных случая #Covid_19 и один подтвержденный. Речь идет о 78-летней житомирянке, которая вернулась из Испании"
, - написал в соцсети Сергей Сухомлин
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире 1 апреля госпитализировали в инфекционное отделение 78-летнюю женщину, у которой экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус
.