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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 28 » 15:19:54

В мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в Житомире

Сегодня, 15:47:54 208 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в Житомире

 В Житомире во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили и утвердили местный план мероприятий по предотвращению заноса и распространению вируса COVID-19 среди населения житомирской громады.

Так, планом предусматривается создание ряда превентивных, профилактических, разъяснительных мероприятий, а также укрепление материальной базы.

Речь шла также о необходимом запасе медицинских средств и средств индивидуальной защиты работников здравоохранения, а также для дезинфекции эвакотранспорта после госпитализации больных, подозреваемых и контактных лиц.

Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия учреждений здравоохранения с Житомирским областным лабораторным центром и с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



В учреждениях здравоохранения проводятся соответствующие обучение персонала, на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях - разъяснительная работа по профилактике коронавируса. Мониторинг эпидемической ситуации постоянно осуществляют управление здравоохранения и Житомирский областной лабораторный центр.

Разработан алгоритм действий в случае, если будут выявлены случаи заболевания.

При осложнении эпидемической ситуации вызванной коронавирусом на территории Житомирской городской больницы №1 будут развернуты дополнительные изоляторы для временной изоляции лиц. Лечебное учреждение обеспечивается необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими препаратами и оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи, в соответствии с методикой расчета трехмесячной потребности.

В области определены 2 бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки пациентов и инфекционные стационары, которые готовы предоставлять круглосуточную медицинскую помощь и интенсивную терапию при единичных случаях COVID-19 детям и взрослым.

При появлении таких симптомов, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51.

По состоянию на 15 часов 28 февраля в мире подтвердили 83774 случаев заболевания коронавирусом. Погибло 2867 человек, вылечились - 36654.









Тэги: коронавирус, Житомир, ПЛАН
Комментариев: 1
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 15:51:16, Сегодня [Материал]
-1

Рецепт от Мисюровой: Замотаться в простыню и медленно ползти в сторону ближайшего кладбища, медленно, что бы не создавать панику :)
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