В мэрии утвердили план действий, если коронавирус появится в Житомире

В Житомире во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили и утвердили местный план мероприятий по предотвращению заноса и распространению вируса COVID-19 среди населения житомирской громады.
Так, планом предусматривается создание ряда превентивных, профилактических, разъяснительных мероприятий, а также укрепление материальной базы.
Речь шла также о необходимом запасе медицинских средств и средств индивидуальной защиты работников здравоохранения, а также для дезинфекции эвакотранспорта после госпитализации больных, подозреваемых и контактных лиц.
Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия учреждений здравоохранения с Житомирским областным лабораторным центром и с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В учреждениях здравоохранения проводятся соответствующие обучение персонала, на предприятиях, учреждениях, учебных заведениях - разъяснительная работа по профилактике коронавируса. Мониторинг эпидемической ситуации постоянно осуществляют управление здравоохранения и Житомирский областной лабораторный центр.
Разработан алгоритм действий в случае, если будут выявлены случаи заболевания.
При осложнении эпидемической ситуации вызванной коронавирусом на территории Житомирской городской больницы №1 будут развернуты дополнительные изоляторы для временной изоляции лиц. Лечебное учреждение обеспечивается необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими препаратами и оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи, в соответствии с методикой расчета трехмесячной потребности.
В области определены 2 бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки пациентов и инфекционные стационары, которые готовы предоставлять круглосуточную медицинскую помощь и интенсивную терапию при единичных случаях COVID-19 детям и взрослым.
При появлении таких симптомов
, как повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, следует обращаться по телефону к семейному врачу или в контакт-центр коммунального предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» по телефонам: +380 (412) 432-000; 0 (800) 33-52-51
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По состоянию на 15 часов 28 февраля в мире подтвердили 83774 случаев заболевания коронавирусом. Погибло 2867 человек, вылечились - 36654.