Минздрав направит в Житомир тест-системы для обнаружения коронавируса

Минздрав Украины приобрел большую партию быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в среду, 11 марта.
Отмечается, что всего закуплено 19600 упаковок тестов и это позволит протестировать более 90 тысяч человек.
"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", – говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что тест-системы производства Германии для выявления COVID-19 дополнительно направлены в восемь регионов Украины: Житомир
, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье.
"Это ускорит процесс проведения проверки на COViD-19. По состоянию на сейчас вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с существующими образцами"
, – отметили в Минздраве.
При этом количество направленных в регионы тест-систем не уточняется. В настоящее время прием заказа на закупку тест-систем от других областей продолжается.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в медицинские учреждения Житомира, не дожидаясь поставок МОЗ, закупили тесты для выявления коронавируса
.