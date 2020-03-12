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Минздрав направит в Житомир тест-системы для обнаружения коронавируса

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Минздрав направит в Житомир тест-системы для обнаружения коронавируса

 Минздрав Украины приобрел большую партию быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook в среду, 11 марта. 

Отмечается, что всего закуплено 19600 упаковок тестов и это позволит протестировать более 90 тысяч человек. 
 

"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследования коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", – говорится в сообщении. 


В Минздраве добавили, что тест-системы производства Германии для выявления COVID-19 дополнительно направлены в восемь регионов Украины: Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов, Запорожье.

"Это ускорит процесс проведения проверки на COViD-19. По состоянию на сейчас вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с существующими образцами", – отметили в Минздраве. 

При этом количество направленных в регионы тест-систем не уточняется. В настоящее время прием заказа на закупку тест-систем от других областей продолжается.

Как сообщал "Журнал Житомира", в медицинские учреждения Житомира, не дожидаясь поставок МОЗ, закупили тесты для выявления коронавируса.
Тэги: Тесты, коронавирус, МОЗ, Житомир
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