Житомир не дождался от МОЗ тесты на коронавирус и приобрел их самостоятельно

«Завтра (11 марта, - ред.) у нас уже будут тесты на коронавирус. Мы смогли найти их в Украине. Пока до этого момента только Киев их закупил. Завтра уже они в Житомире. Сейчас государство говорит: мы предоставим тесты, они будут. Но когда они будут - неизвестно. И сейчас мы фактически не можем контролировать заболел человек или нет. Мы уже закупили тесты на грипп типа А и типа Б, потому что по процедуре сначала сдаются анализы на грипп этих типов. А если не эти заболевания, то тогда надо применять тесты на коронавирус и вот этих тестов фактически сейчас нет. Но завтра первые тесты уже будут в Житомире. Стоимость этих тестов, я могу ошибаться, но примерно 200-300 гривен. До двухсот тестов мы закупаем на первый период, чтобы у семейных врачей они были и можно было быстро проверить», - говорит городской голова.
«Сегодня первые мобильные группы едут проверять, пока, коммунальные предприятия, школы и садики на проведение дезинфекции и выполнение плана штаба, который был создан. И после такого рейда мы предоставим всю информацию. Что касается футбольных матчей, то отдельно будем общаться с врачами. Потому что одно дело, когда люди собираются в закрытых помещениях, а другое дело - когда на открытом воздухе. Здесь в первую очередь должны быть рекомендации от медиков. О Дне города, то он в конце мая, еще есть время. И также мы знаем, что коронавирус - это, фактически, обычный грипп. И летом или в мае очень ограниченное количество людей болеет этой «заразой», поэтому надо подождать. Но если в Житомире будет эпидемия коронавируса, то, конечно, никто не будет проводить массовые мероприятия на фоне такой трагедии», - отмечает Сергей Сухомлин.