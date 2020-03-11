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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 11 » 08:55:47

Житомир не дождался от МОЗ тесты на коронавирус и приобрел их самостоятельно

Сегодня, 08:55:19 2950 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир не дождался от МОЗ тесты на коронавирус и приобрел их самостоятельно

 В Житомире все службы находятся в готовности к противодействию распространению коронавируса. Также медицинским учреждениям за средства городского бюджета закупили тесты для выявления опасной болезни.

Об этом 10 марта в комментарии сайту Житомир инфо рассказал мэр Сергей Сухомлин.
 

«Завтра (11 марта, - ред.) у нас уже будут тесты на коронавирус. Мы смогли найти их в Украине. Пока до этого момента только Киев их закупил. Завтра уже они в Житомире. Сейчас государство говорит: мы предоставим тесты, они будут. Но когда они будут - неизвестно. И сейчас мы фактически не можем контролировать заболел человек или нет. Мы уже закупили тесты на грипп типа А и типа Б, потому что по процедуре сначала сдаются анализы на грипп этих типов. А если не эти заболевания, то тогда надо применять тесты на коронавирус и вот этих тестов фактически сейчас нет. Но завтра первые тесты уже будут в Житомире. Стоимость этих тестов, я могу ошибаться, но примерно 200-300 гривен. До двухсот тестов мы закупаем на первый период, чтобы у семейных врачей они были и можно было быстро проверить», - говорит городской голова.


По словам мэра Житомира, который возглавляет специально созданный оперативный штаб, пока городские власти только рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий.
 

«Сегодня первые мобильные группы едут проверять, пока, коммунальные предприятия, школы и садики на проведение дезинфекции и выполнение плана штаба, который был создан. И после такого рейда мы предоставим всю информацию. Что касается футбольных матчей, то отдельно будем общаться с врачами. Потому что одно дело, когда люди собираются в закрытых помещениях, а другое дело - когда на открытом воздухе. Здесь в первую очередь должны быть рекомендации от медиков. О Дне города, то он в конце мая, еще есть время. И также мы знаем, что коронавирус - это, фактически, обычный грипп. И летом или в мае очень ограниченное количество людей болеет этой «заразой», поэтому надо подождать. Но если в Житомире будет эпидемия коронавируса, то, конечно, никто не будет проводить массовые мероприятия на фоне такой трагедии», - отмечает Сергей Сухомлин.


Напомним, на территории Житомирской городской ОТГ из-за коронавируса ограничили проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. 8 марта в Житомирскую городскую больницу №1 привезли женщину из Овруча с подозрением на коронавирус COVID-19.
Тэги: болезнь, Житомир, коронавирус, Тесты
Комментариев: 2
Zen_Garden
1 Yuri (Zen_Garden)   • 10:28:34, Сегодня [Материал]
+1

А чего ещё ждать от зекоманды....
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:45:55, Сегодня [Материал]
0

какой же бред озвучивает энергодефективный мэр.....
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