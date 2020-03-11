Житомир не дождался от МОЗ тесты на коронавирус и приобрел их самостоятельно

«Завтра (11 марта, - ред.) у нас уже будут тесты на коронавирус. Мы смогли найти их в Украине. Пока до этого момента только Киев их закупил. Завтра уже они в Житомире. Сейчас государство говорит: мы предоставим тесты, они будут. Но когда они будут - неизвестно. И сейчас мы фактически не можем контролировать заболел человек или нет. Мы уже закупили тесты на грипп типа А и типа Б, потому что по процедуре сначала сдаются анализы на грипп этих типов. А если не эти заболевания, то тогда надо применять тесты на коронавирус и вот этих тестов фактически сейчас нет. Но завтра первые тесты уже будут в Житомире. Стоимость этих тестов, я могу ошибаться, но примерно 200-300 гривен. До двухсот тестов мы закупаем на первый период, чтобы у семейных врачей они были и можно было быстро проверить», - говорит городской голова.