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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 28 » 13:03:20

Житомир создаст собственную лабораторию, где будут проводить анализы на коронавирус

Сегодня, 13:15:20 310 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир создаст собственную лабораторию, где будут проводить анализы на коронавирус

 Из городского бюджета Житомира выделили 2,3 млн грн на обустройство вирусологической лаборатории. За эти средства должны провести ремонт в помещении и закупить необходимое оборудование.

Соответствующее решение принял на внеочередном заседании исполнительный комитет Житомирского городского совета, сообщает Укринформ.
 

«Путем перераспределения бюджета направляется 762 тыс. грн на проведение ремонтных работ и 1 млн 539 тыс. грн на приобретение оборудования в общей сумме 2 млн 301 тыс. грн», - рассказала директор департамента финансов Житомирского городского совета Дина Прохорчук.


Вирусологическую лабораторию обустроят на базе детской поликлиники, что на улице Рихтера. Там будут проводить ПЦР-диагностику на коронавирус, а в дальнейшем проверять пробы и на другие заболевания.

По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, для проведения ремонта определен 2-недельный срок, а оборудование поступит в течение 7 дней после оплаты контракта. Насколько быстро начнет работать лаборатория будет зависеть от того, когда растаможат оборудование и проведут верификацию первых тестов.
 

«На сегодня у нас уже был контракт с австрийским производителем тестов. Но австрийская сторона, даже не дожидаясь, когда заплатим за них средства, уже их отправила. Они сейчас находятся на складе в аэропорту Борисполь», - добавил мэр.


Он отметил, что первые 500 тестов для города приобрели благотворители.

На данный момент на Житомирщине ПЦР-диагностику на COVID-19 проводят в областном лабораторном центре и областной клинической больнице.
Тэги: коронавирус, Тесты, лаборатория, Житомир
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