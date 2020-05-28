Житомир создаст собственную лабораторию, где будут проводить анализы на коронавирус

Из городского бюджета Житомира выделили 2,3 млн грн на обустройство вирусологической лаборатории. За эти средства должны провести ремонт в помещении и закупить необходимое оборудование.
Соответствующее решение принял на внеочередном заседании исполнительный комитет Житомирского городского совета, сообщает Укринформ
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«Путем перераспределения бюджета направляется 762 тыс. грн на проведение ремонтных работ и 1 млн 539 тыс. грн на приобретение оборудования в общей сумме 2 млн 301 тыс. грн», - рассказала директор департамента финансов Житомирского городского совета Дина Прохорчук.
Вирусологическую лабораторию обустроят на базе детской поликлиники, что на улице Рихтера. Там будут проводить ПЦР-диагностику на коронавирус, а в дальнейшем проверять пробы и на другие заболевания.
По словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, для проведения ремонта определен 2-недельный срок, а оборудование поступит в течение 7 дней после оплаты контракта. Насколько быстро начнет работать лаборатория будет зависеть от того, когда растаможат оборудование и проведут верификацию первых тестов.
«На сегодня у нас уже был контракт с австрийским производителем тестов. Но австрийская сторона, даже не дожидаясь, когда заплатим за них средства, уже их отправила. Они сейчас находятся на складе в аэропорту Борисполь», - добавил мэр.
Он отметил, что первые 500 тестов для города приобрели благотворители.
На данный момент на Житомирщине ПЦР-диагностику на COVID-19 проводят в областном лабораторном центре и областной клинической больнице.