Служба безопасности Украины рассказала детали задержания группировки, участники которой в пригороде Житомира наладили масштабное изготовление и сбыт наркотиков
.
Оперативники спецслужбы установили
, что в состав группы входило 13 человек, в том числе руководитель одной из общественных организаций Житомира и военнослужащий ВСУ.
"Компоненты для изготовления наркотиков злоумышленники заказывали через интернет, а также в специализированных точках торговли химическими соединениями. С целью конспирации дельцы постоянно меняли местоположение "производства" и переезжали в разные населенные пункты вблизи областного центра. Сбывали амфетамин оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров. Встречи с заказчиками проходили в одной из автомастерских Житомира", - информирует спецслужба.
По оперативной информации, ежемесячно наркогруппировка синтезировала и продавала до трех килограммов амфетамина, что по ценам "черного рынка" составляет почти 1,2 миллиона гривен.
Правоохранители задержали двух активных участников группировки вблизи Житомира во время синтеза очередной партии амфетамина.
"Во время более двадцати одновременных обысков по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в автомобилях наркодельцов правоохранители изъяли почти 250 граммов психотропа, 300 граммов марихуаны, технологическое оборудование, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, оружие и другие доказательства противоправной деятельности группы"
, - сообщает Служба безопасности.
Сейчас в рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех участников наркобизнеса.
Продавали наркотики на миллионы гривен: стали известны детали об амфетаминовой лаборатории под Житомиром. ФОТО
фигуранты уже наверное заплатили залог и ждут рейс в Таиланд...