В одном из частных домов Житомира работала лаборатория по производству амфетамина. ФОТО

"В частном доме проживает 39-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мы владели сведениями о том, что он наладил по месту жительства незаконное производство психотропных веществ синтетического происхождения и в результате ряда оперативных проверок эта информация подтвердилась", - прокомментировал начальник регионального Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ Вадим Савчук.