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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 6 » 13:32:25

В одном из частных домов Житомира работала лаборатория по производству амфетамина. ФОТО

Вчера, 13:47:25 859 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В одном из частных домов Житомира работала лаборатория по производству амфетамина. ФОТО

 В Житомире 39-летний мужчина наладил в частном доме производство синтетических психотропных веществ. Как сообщили в полиции, во время обысков оперативники изъяли из дома доказательства противоправной деятельности.
 

"В частном доме проживает 39-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мы владели сведениями о том, что он наладил по месту жительства незаконное производство психотропных веществ синтетического происхождения и в результате ряда оперативных проверок эта информация подтвердилась", - прокомментировал начальник регионального Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ Вадим Савчук.


Среди изъятого - готовый порошок, внешне похожий на амфетамин, прекурсоры, электронные весы, лабораторное оборудование и химические реактивы, другие вещи, которые использовались для изготовления психотропа.



Изъятые принадлежности и компоненты, а также готовый порошок направлены на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Досудебное расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчину также проверяют на причастность к распространению психотропных веществ собственного производства.

По действующему законодательству ему может грозить наказание от штрафных санкций и до лишения свободы сроком до 3 лет.

Тэги: наркотики, Житомир, лаборатория, амфетамин
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