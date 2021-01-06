В одном из частных домов Житомира работала лаборатория по производству амфетамина. ФОТО

В Житомире 39-летний мужчина наладил в частном доме производство синтетических психотропных веществ. Как сообщили в полиции, во время обысков оперативники изъяли из дома доказательства противоправной деятельности.
"В частном доме проживает 39-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мы владели сведениями о том, что он наладил по месту жительства незаконное производство психотропных веществ синтетического происхождения и в результате ряда оперативных проверок эта информация подтвердилась", - прокомментировал начальник регионального Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ Вадим Савчук.
Среди изъятого - готовый порошок, внешне похожий на амфетамин, прекурсоры, электронные весы, лабораторное оборудование и химические реактивы, другие вещи, которые использовались для изготовления психотропа.
Изъятые принадлежности и компоненты, а также готовый порошок направлены на экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Досудебное расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчину также проверяют на причастность к распространению психотропных веществ собственного производства.
По действующему законодательству ему может грозить наказание от штрафных санкций и до лишения свободы сроком до 3 лет.