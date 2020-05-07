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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 7 » 12:52:50

Житомирянин оборудовал в гараже лабораторию по производству амфетамина. ФОТО

Сегодня, 13:00:50 466 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин оборудовал в гараже лабораторию по производству амфетамина. ФОТО

 6 мая на окраине Житомира полиция обнаружила и остановила функционирование подпольной лаборатории по изготовлению амфетамина. Как стало известно "Журналу Житомира", лаборатория была размещена в гаражном помещении.
 

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подозрительном объекте, расположенном в одном из гаражных кооперативов в отдаленном микрорайоне города. В ходе проверки подозрения оперативников об использовании помещения в злых целях подтвердились. Поэтому 6 мая полицейские провели там санкционированный обыск", - сообщает полиция Житомирской области.


Полицейские обнаружили 10 пластиковых канистр различной емкости, стеклянные бутылки с коричневыми жидкостями, белую порошкообразное сырье, прекурсоры, лабораторную посуду и другие принадлежности, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

На месте происшествия был задержан 32-летний житель Житомира. Как выяснилось, помещение гаража принадлежит его знакомому.

"Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. По его результатам будет приниматься решение об окончательной квалификации события. Продолжается проверка и установка других причастных к противоправной деятельности лиц", - добавляют в полиции.













Тэги: амфетамин, Житомир, наркотики, лаборатория
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:33:58, Сегодня [Материал]
0

дайте ему денег
пусть ПЦР лабораторию организует
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