6 мая на окраине Житомира полиция обнаружила и остановила функционирование подпольной лаборатории по изготовлению амфетамина. Как стало известно "Журналу Житомира
", лаборатория была размещена в гаражном помещении.
"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подозрительном объекте, расположенном в одном из гаражных кооперативов в отдаленном микрорайоне города. В ходе проверки подозрения оперативников об использовании помещения в злых целях подтвердились. Поэтому 6 мая полицейские провели там санкционированный обыск", - сообщает полиция Житомирской области.
Полицейские обнаружили 10 пластиковых канистр различной емкости, стеклянные бутылки с коричневыми жидкостями, белую порошкообразное сырье, прекурсоры, лабораторную посуду и другие принадлежности, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.
На месте происшествия был задержан 32-летний житель Житомира. Как выяснилось, помещение гаража принадлежит его знакомому.
"Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. По его результатам будет приниматься решение об окончательной квалификации события. Продолжается проверка и установка других причастных к противоправной деятельности лиц"
, - добавляют в полиции.
Житомирянин оборудовал в гараже лабораторию по производству амфетамина. ФОТО
пусть ПЦР лабораторию организует