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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 10 » 17:10:14

19-летний парень создал в Житомире лабораторию по изготовлению амфетамина. ФОТО

Вчера, 17:10:14 721 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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19-летний парень создал в Житомире лабораторию по изготовлению амфетамина. ФОТО

 10 июля в одной из квартир Житомира оперативники криминальной полиции обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина. Владельцем лаборатории оказался 19-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причастность к незаконному обороту наркотиков.
 

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможной причастности молодого человека к противоправной деятельности. Поэтому 10 июля полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства парня. В результате изъяты доказательства противоправной деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотических веществ", - говорят правоохранители.


По информации полиции, в квартире обнаружили бутылки, белую порошкообразное сырье, прекурсоры, лабораторную посуду и другие необходимые для изготовления синтетических наркотиков принадлежности и приспособления.



Все изъятое направлено на исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Досудебное расследование проводится в рамках ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Тэги: наркотики, лаборатория, Житомир
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