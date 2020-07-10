19-летний парень создал в Житомире лабораторию по изготовлению амфетамина. ФОТО

10 июля в одной из квартир Житомира оперативники криминальной полиции обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина. Владельцем лаборатории оказался 19-летний парень, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причастность к незаконному обороту наркотиков.
"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о возможной причастности молодого человека к противоправной деятельности. Поэтому 10 июля полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства парня. В результате изъяты доказательства противоправной деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотических веществ", - говорят правоохранители.
По информации полиции, в квартире обнаружили бутылки, белую порошкообразное сырье, прекурсоры, лабораторную посуду и другие необходимые для изготовления синтетических наркотиков принадлежности и приспособления.
Все изъятое направлено на исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Досудебное расследование проводится в рамках ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.