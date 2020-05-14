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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 14 » 08:57:12

На Житомирщине поймали наркодилеров, которые за месяц продавали «товара» на полмиллиона гривен. ФОТО

Сегодня, 09:01:33 1654 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине поймали наркодилеров, которые за месяц продавали «товара» на полмиллиона гривен. ФОТО

 Служба безопасности Украины разоблачила на Житомирщине преступную группировку, которая поставляла наркотики заключенным. Одого из участников группы правоохранители задержали в Житомире 13 мая.

"По предварительной версии следствия, в группу входили представители одной из местных нацменьшинств. "Товар" для перепродажи злоумышленники получали от поставщика из центрального региона страны. Наркотики сбывали оптовыми партиями и в розницу в разные регионы, в том числе и в исправительные учреждения", - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.

По оперативной информации, ежемесячно дельцы в среднем продавали наркотиков на полмиллиона гривен. Деньги получали на банковские карточки, оформленные на подставных лиц.

Одного из участников группы правоохранители задержали в Житомире при попытке сбыта очередной партии метадона. Еще пятерых его сообщников - по месту жительства в разных населенных пунктах области.


Во время проведения обысков правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества на 100 000 гривен по ценам черного рынка, оборудование для синтеза амфетамина, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи с данными о наркотрафике, а также огнестрельное оружие.
 

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и объявлении о подозрениях", - информирует спецслужба.

 

Как сообщал "Журнал Житомира", инспектор Житомирского учреждения исполнения наказаний подозревается в поставках наркотиков заключенным.













Тэги: Житомир, наркотики, СБУ
Комментариев: 1
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 09:24:08, Сегодня [Материал]
-4

Вот дурни, нужно было главе Правого Сектора "активисту"-убийце Стерненко денег занести, как в Одессе, и всё было бы шито-крыто.
Записи переговоров с наркобарыгами, трансляция убийства онлайн - "патриотам" на всё плевать, отмажут.
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