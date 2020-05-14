Служба безопасности Украины разоблачила на Житомирщине преступную группировку, которая поставляла наркотики заключенным. Одого из участников группы правоохранители задержали в Житомире 13 мая.
"По предварительной версии следствия, в группу входили представители одной из местных нацменьшинств. "Товар" для перепродажи злоумышленники получали от поставщика из центрального региона страны. Наркотики сбывали оптовыми партиями и в розницу в разные регионы, в том числе и в исправительные учреждения"
, - сообщает пресс-група УСБ Украины в Житомирской области.
По оперативной информации, ежемесячно дельцы в среднем продавали наркотиков на полмиллиона гривен. Деньги получали на банковские карточки, оформленные на подставных лиц.
Одного из участников группы правоохранители задержали в Житомире при попытке сбыта очередной партии метадона. Еще пятерых его сообщников - по месту жительства в разных населенных пунктах области.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества на 100 000 гривен по ценам черного рынка, оборудование для синтеза амфетамина, химические вещества и прекурсоры, наличные, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи с данными о наркотрафике, а также огнестрельное оружие.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и объявлении о подозрениях", - информирует спецслужба.
На Житомирщине поймали наркодилеров, которые за месяц продавали «товара» на полмиллиона гривен. ФОТО
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