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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 1 » 14:47:47

Синтезировали наркотики в гараже: СБУ ликвидировала в Житомире мощный «амфетаминовый бизнес». ФОТО

Сегодня, 14:47:47 244 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Синтезировали наркотики в гараже: СБУ ликвидировала в Житомире мощный «амфетаминовый бизнес». ФОТО

 Служба безопасности Украины заблокировала в Житомире деятельность группировки, специализировавшейся на изготовлении и сбыте оптовых партий синтетических психотропных веществ. Нарколаборатории группировки были обустроены в гаражном кооперативе и частном доме.

«Бизнес функционировал как минимум с весны и работали на него две подпольные нарколаборатории. Злоумышленникам удавалось синтезировать более 1,5 кг амфетамина ежемесячно и обеспечивать почти полумиллионные обороты», - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.

По данным следствия, организовала деятельность житомирянка в партнерстве со своими приятелями.
 

«Вместе с сожителем она сейчас отбывает наказание с испытательным сроком за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому принялась за «дело» со знанием и имея «клиентскую базу». Для изготовления психотропов злоумышленники обустроили нарколаборатории в гаражном кооперативе на окраине Житомира и в частном доме одного из подельников вблизи областного центра. Мощность «производства» позволяла синтезировать в среднем 50 г амфетамина в день. Дельцы заботились о его расширении, постоянно инвестировали часть выручки в развитие», - добавили в СБУ.


Во время обысков по адресам изготовления психотропов и в жилье участников «амфетаминового бизнеса» правоохранители обнаружили оборудование для синтеза психотропов, более 150 граммов готового амфетамина, химические вещества, черновые записи, гранату и десятки боевых патронов к автоматическому стрелковому оружию, травматический пистолет.

Три лидера группировки задержаны. В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к наркобизнесу.











Фото: СБУ
Тэги: Житомир, СБУ, наркотики
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