Синтезировали наркотики в гараже: СБУ ликвидировала в Житомире мощный «амфетаминовый бизнес». ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала в Житомире деятельность группировки, специализировавшейся на изготовлении и сбыте оптовых партий синтетических психотропных веществ. Нарколаборатории группировки были обустроены в гаражном кооперативе и частном доме.
«Бизнес функционировал как минимум с весны и работали на него две подпольные нарколаборатории. Злоумышленникам удавалось синтезировать более 1,5 кг амфетамина ежемесячно и обеспечивать почти полумиллионные обороты»
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.
По данным следствия, организовала деятельность житомирянка в партнерстве со своими приятелями.
«Вместе с сожителем она сейчас отбывает наказание с испытательным сроком за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому принялась за «дело» со знанием и имея «клиентскую базу». Для изготовления психотропов злоумышленники обустроили нарколаборатории в гаражном кооперативе на окраине Житомира и в частном доме одного из подельников вблизи областного центра. Мощность «производства» позволяла синтезировать в среднем 50 г амфетамина в день. Дельцы заботились о его расширении, постоянно инвестировали часть выручки в развитие», - добавили в СБУ.
Во время обысков по адресам изготовления психотропов и в жилье участников «амфетаминового бизнеса» правоохранители обнаружили оборудование для синтеза психотропов, более 150 граммов готового амфетамина, химические вещества, черновые записи, гранату и десятки боевых патронов к автоматическому стрелковому оружию, травматический пистолет.
Три лидера группировки задержаны. В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к наркобизнесу.
Фото: СБУ