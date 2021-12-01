Синтезировали наркотики в гараже: СБУ ликвидировала в Житомире мощный «амфетаминовый бизнес». ФОТО

«Вместе с сожителем она сейчас отбывает наказание с испытательным сроком за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому принялась за «дело» со знанием и имея «клиентскую базу». Для изготовления психотропов злоумышленники обустроили нарколаборатории в гаражном кооперативе на окраине Житомира и в частном доме одного из подельников вблизи областного центра. Мощность «производства» позволяла синтезировать в среднем 50 г амфетамина в день. Дельцы заботились о его расширении, постоянно инвестировали часть выручки в развитие», - добавили в СБУ.