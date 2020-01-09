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Не имела прививку: в Житомире от гриппа умерла женщина

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Не имела прививку: в Житомире от гриппа умерла женщина

 В Житомире от пандемического гриппа умерла женщина, которая не имела прививки против этой болезни. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Отмечается, что больная очень поздно обратилась за медицинской помощью и уже была в очень тяжелом состоянии.

В течение последних двух недель в Житомирской области зарегистрировано 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

В общем активность гриппа и ОРВИ в Житомире, как и в целом по Украине, находится на неэпидемическом уровне.

"В Житомире заболело 1344 человека, что на 22% меньше чем за предыдущую неделю. Среди больных 996 детей - 74,1% от заболевших. Госпитализированы 110 больных, в т.ч. 98 детей", - информирует лабораторный центр.
Тэги: Житомир, грипп, болезнь, Здоровье
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