Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 11.02.2020    11:28:15
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 11 » 08:41:56

Вспышка свиного гриппа в Житомирской области: заболело почти 100 человек

Сегодня, 08:52:34 564 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вспышка свиного гриппа в Житомирской области: заболело почти 100 человек

 В Житомирской области во время обследования больных в 98 случаях лабораторно подтвержден вирус гриппа А (H1N1) пандемический. С начала года в области от пандемического гриппа А (H1N1) умерло шесть человек, не имевших прививок.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.

«Вирусологической лаборатории областного лабораторного центра проводятся исследования тяжелых больных гриппом и ОРВИ на договорной основе по направлению лечащего врача. В течение эпидемического сезона обследовано 200 таких больных, из них в 98 случаях лабораторно подтвержден грипп А - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический и еще у одного больного определен вирус гриппа В», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошлой недели за медицинской помощью обратилось 10339 человек, что на 11,7% меньше, чем за предыдущую неделю. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 47%.

Специалисты лабцентра отмечают, что снижение уровня заболеваемости наблюдается как среди детей, так и среди взрослых (кроме возрастной категории от 30 до 64 лет). При этом, заболело 6352 ребенка, что на 19% меньше, чем за предыдущую неделю. Заболеваемость детей города Житомира снизилась на 37,7%.
Тэги: Житомирская область, грипп, Здоровье, болезнь
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus