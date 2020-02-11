Вспышка свиного гриппа в Житомирской области: заболело почти 100 человек

В Житомирской области во время обследования больных в 98 случаях лабораторно подтвержден вирус гриппа А (H1N1) пандемический. С начала года в области от пандемического гриппа А (H1N1) умерло шесть человек, не имевших прививок.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр.
«Вирусологической лаборатории областного лабораторного центра проводятся исследования тяжелых больных гриппом и ОРВИ на договорной основе по направлению лечащего врача. В течение эпидемического сезона обследовано 200 таких больных, из них в 98 случаях лабораторно подтвержден грипп А - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический и еще у одного больного определен вирус гриппа В»
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение прошлой недели за медицинской помощью обратилось 10339 человек, что на 11,7% меньше, чем за предыдущую неделю. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 47%.
Специалисты лабцентра отмечают, что снижение уровня заболеваемости наблюдается как среди детей, так и среди взрослых (кроме возрастной категории от 30 до 64 лет). При этом, заболело 6352 ребенка, что на 19% меньше, чем за предыдущую неделю. Заболеваемость детей города Житомира снизилась на 37,7%.